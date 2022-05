Colas por gasolina también volvieron a Caracas

La colas para adquirir combustible en las estaciones de servicio retornaron con más intensidad desde la segunda semana de mayo en el interior del país. Durante el fin de semana en Caracas también se observaron filas de carros en las estaciones de servicio luego de algunos meses.

La aparición de las colas coinciden con los reportes de los usuarios sobre la creciente dificultad para comprar gasolina en las estaciones de combustible.

Una situación similar reportaron conductores de vehículo pesados ,lo que significa que el diésel también está escaso en la capital.

De acuerdo con otros reportes, la crisis del combustible no es la única dificultad que tienen en Caracas.

Usuarios reportaron que las colas por gasolina también se observan hasta en aquellas estaciones de combustible dónde se expende gasolina «dolarizada». El costo del combustible dolarizado no es impedimento para ir a buscarlo en las gasolineras.

La desesperación de los conductores empieza a notarse. Durante la segunda semana de mayo, la crisis del combustible ya había llegado al estado Vargas, entidad vecina de Caracas.

Usuarios han denunciado fallas severas y recurrentes del servicio eléctrico.

Incluso, en ocasiones son prolongadas en algunas zonas de Caracas sin que la estatal Corpoelec explique sus motivos.

8 horas sin luz (vivo en Caracas), para quienes dicen que en Caracas somos privilegiados, acaba de llegar desde las 11 am.

Ah! Y no, Venezuela no se está arreglando, la están terminando de destruir.