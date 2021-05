Colombia: De 170 bloqueos viales a raíz de las protestas persisten 42

#AEstaHora @RevistaSemana #EnVivo reiteramos que el derecho al bloqueo no existe. La Constitución colombiana no establece el derecho a bloquear, a la violencia, o al vandalismo. Los bloqueos generan pobreza, no construyen país y acaban la economía. @infopresidencia @MinInterior https://t.co/gXBsdlDBT6