Comandos de la consulta en San Fernando a pie por la falta de gasolina

La llamada consulta popular también avanza en las 4 parroquias del municipio San Fernando, Apure, aunque sus equipos itinerantes no cuentan con gasolina para movilizarse en sus vehículos.

En San Rafael de Atamaica, Peñalver, El Recreo y la principal de San Fernando la movilización de los denominados comandos de la consulta, a pie, ha estado bastante notable en estos 4 primeros días de la jornada.

La aguda crisis de combustible en la capital de Apure ya alcanza el mes en el cual son escasos los camiones cisternas de combustible que han llegado a las 8 estaciones de servicio de la ciudad, incluyendo las 3 dolarizadas.

Las colas de vehículo no solo son interminables. Sino que demás hasta 4 días pasan los carros prácticamente estacionados frente a las bombas.

Los equipos itinerantes se van trasladando por diferentes sectores de las 4 parroquias para explicarle a los ciudadanos cómo se participa.

También orientan a la hora de utilizar la tecnología como el Telegram y las aplicaciones para teléfonos inteligentes.

Los organizadores dicen que todo ciudadano mayor de 18 años puede responder con un Si, que es la respuesta que esperan, a las tres preguntas formuladas.

Por ejemplo, la señora Yolanda Salvador, que se considera dentro del grupo poblacional de alto riesgo, contó a Radio Fe y Alegría Noticias ya votó desde su casa, vía aplicación virtual, y animaba a otras personas a participar.

En el estado Apure estarán instalados para el día final, el sábado 12 de diciembre, 24 centros principales para quienes deseen participar en la fase principal y no pudieron hacerlo en la etapa digital.

Mientras, de parte de los otros ciudadanos que no están ni con la oposición ni con el gobierno se afanan todos los días para ver cómo pueden sortear, y salir vivos, de esta voraz hiperinflación que no da respiro. Ellos, los de a pie y sin gasolina, no pensaron en elecciones a diputados. Pero tampoco están esperando que les consulten qué hacer con sus vidas.