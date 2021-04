Comité FIFA-FVF inició gestión de ingreso de vacunas antiCOVID-19 a Venezuela

A través de una nota de prensa la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó que las vacunas donadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a sus asociaciones miembros llegarán a Uruguay el 28 de abril para luego iniciar el proceso de repartición a los 10 países suramericanos, entre los que se incluye Venezuela.

Laureano González, presidente del Comité Regularizador FIFA-FVF, expresó que la organización que dirige comenzó a coordinar con las autoridades venezolanas el ingreso de las vacunas.

“Ya solicitamos a las autoridades nacionales de salud, la autorización para recibir la donación y el número de vacunas que nos corresponden”, aseguró González.

Desde Uruguay, esperarán el permiso de las autoridades sanitarias venezolanas para enviar el lote de las inmunizantes Sinovac Biotech.

Según Conmebol la vacunación comenzará con los planteles que disputarán la Copa América y los que se encuentran participando en los torneos internacionales de dicha confederación suramericana, hasta llegar a los equipos femeninos y masculinos de la máxima categoría de cada país.

En todos ellos están incluidos el cuerpo técnico y los asistentes.

El orden continúa con los árbitros y el personal operativo que interviene en la organización de los partidos.

Conmebol destacó que la aplicación de la vacuna no es obligatoria de ningún modo y que el jugador que elija no inmunizarse contra el Coronavirus no será penalizado ni excluido de las competiciones.