¿Cómo estuvo el regreso a clases en las regiones?

El lunes 3 octubre fue la fecha fijada por el gobierno nacional para el inicio del año escolar 2022-2023, es por ello que periodistas de Radio Fe y Alegría Noticias realizaron un recorrido por las escuelas ubicadas en varios estados del país para conocer cómo fue esta vuelta a clases presenciales.

Guárico

En Guárico, el presidente del Colegio de Profesores, Eleutario de la Rosa, dijo que más del 50% de los planteles que están en las zonas principales de los municipios, solo “maquillaron” sus fachadas, pero los problemas que tienen esas escuelas “no se corrigieron durante el periodo de vacaciones escolares”.

Afirmó que uno de los principales obstáculos que se han presentado en la mayoría de las instituciones educativas son las fallas en los servicios públicos.

Por su parte, Yesenia Hernández, supervisora intercircuital del municipio Roscio, en Guárico, expresó que dieron la bienvenida a 25.537 niños, niñas y adolescentes en esa localidad.

Anzoátegui

En el estado Anzoátegui la gobernación informó a través de una nota de prensa que 1.263 planteles educativos y más de 293 mil estudiantes dieron inicio al año escolar bajo la modalidad presencial, esta cifra representa casi la totalidad de la matrícula estudiantil de las escuelas públicas en esa entidad, que es 300 mil estudiantes.

Sin embargo, el Sindicato Venezolano de maestros asegura que la asistencia estudiantil fue del 19% el 3 de octubre. En contraste, la asistencia de los profesores fue del 90%.

Apure

En Apure, específicamente en El Nula, el regreso a clases se vivió con “mucha alegría y emoción”. El periodista José Leonel Gutiérrez dijo que fue muy diferente el primer día de clases en comparación con los últimos tres años, tomando en consideración el tema pandemia y crisis económica.

“Esto no quiere decir que no se presentaron situaciones que tienen que ver con quejas de algunos padres y representantes con el tema escolar como los costos de los útiles. Algunos maestros no pudieron comprar los útiles escolares para sus hijos. Cobraron antes de ayer el aguinaldo y nadie le quiere recibir los bolívares para comprar pesos y así pagar los útiles escolares”, detalló.

También destacó que cinco escuelas pudieron recibir a los estudiantes porque fueron recuperadas por la comunidad.

“Algunas de estas escuelas tenían cinco o seis años sin poder ofrecer clases debido a las condiciones que presentaban”, expresó el comunicador José Leonel Gutiérrez.

Bolívar

En el estado Bolívar, de acuerdo con la gobernación, 1.376 planteles abrieron sus puertas en este nuevo periodo escolar, no obstante, varios planteles educativos presentan deterioro.

Así lo confirmó la periodista Yosimar Rodríguez, quien señaló que muchas escuelas de Ciudad Guayana, y parte del estado Bolívar, han sufrido robos.

El plantel San Francisco de Asís es una muestra de ello. No solo fue afectado por el vandalismo, sino también por las lluvias. Se derrumbaron las paredes, también se inundó la escuela.

Según Ángel Marcano, gobernador de Bolívar, luego de un proceso de recuperación están iniciando las clases, esperando también seguir retomando el embellecimiento de las áreas verdes en los centros educativos y garantizar que los alumnos tengan sus combos proteicos, pero todo esto es sobre la marcha.