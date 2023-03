Comunidad El Guafal de Guárico cumple un mes sin agua

Un mes sin servicio de agua potable cumplieron los habitantes de la comunidad El Guafal, en San Juan de los Morros estado Guárico, sin que las autoridades parezcan tener intenciones de tomar cartas en el asunto.

María Zumosa, quien lleva 20 años viviendo en el sector, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que, dentro de los muchos problemas en cuanto a servicios públicos que presenta esta zona, el agua es uno de los princiaples, ya que los habitantes no pueden seguir pagando cisternas privadas para abastecer del servicio.

“Aquí tenemos múltiples problemas, pero el más grave tiene que ver con el agua. Tenemos un mes sin tener repuestas. Supuestamente el día de hoy (miércoles) Hidropáez está mandando el agua, pero no garantiza que toda la urbanización cuente con el servicio, porque supuestamente ellos alegan que el bombeo no es suficiente para llegar a la comunidad”, dijo.

Zumosa manifestó que no pueden gastar la quincena en comprar agua, pues el presupuesto no les alcanza.

“Se habla alrededor de 5 dólares para mil litros de agua y a veces hay casas aquí que habitan ocho o nueve personas y es complicado, porque mil litros de agua no dura una semana. Igualmente se le ha hecho el llamado a Hidropáez a que se aboque a lo que tiene que ver con el servicio de cisterna, pero no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Es grave porque la parte alta, más que todo, es la que sufre las consecuencias”, agregó.

Trasformador quemado

Foto: Xiomara López | Radio Fe y Alegría Noticias.

Miriam Acevedo, otra de las afectas, denunció que las calles 6, 7 y 8 de la urbanización van para un mes que se les quemó un trasformador por los continuos apagones que ocurren a diario.

“El problema de la luz se presentó hace un mes. Hubo un trasformador que explotó y se quemó y para que pudiese venir la gente de Elecentro tuvimos que conseguirle más de 20 litros de gasoil y es el único camión que supuestamente tienen”, comentó Acevedo.

Tuvieron que facilitarle combustible a los trabajadores de la empresa para que se pudieran trasladar al sitio, para revisar el problema y ahora, según Acevedo, están exigiendo que se consiga más para buscar el repuesto del transformador en Caracas.

“Ellos alegan que tienen el aparato en Caracas y no tienen los recursos como para ir hasta allá para poder traer el trasformador nuevo y poderlo sustituir por este que está dañado. La mayoría de las casas se quedaron sin la fase 220: no tienen aire y no pueden utilizarlo, ni los aparatos grandes”, explicó.

Calles destruidas y sin alumbrado público

Foto: Xiomara López | Radio Fe y Alegría Noticias.

Zoraida Manzano, otra habitante de la zona, aprovechó para denunciar la falta de alumbrado público que tienen todas las calles de la urbanización.

“Tenemos problemas con el alumbrado público: hay muchas calles a oscuras. Creo que fue a mediados de noviembre que se instalaron unas lámparas nuevas que se habían conseguido a través de la aplicación App, pero esas lámparas no duraron nada. Ahí mismo volvimos a quedar a oscuras”, comentó Manzano.

Manzano denunció que por la falta de alumbrado los robos se han incrementado.

“Por lo menos en nuestra casa hemos sido afectados en dos ocasiones: se metieron a nuestra casa y hasta los bombillos de alrededor del patio se los llevaron los amigos de lo ajeno. Y en muchas otras casas también se han metido”, señaló.

La denunciante también destacó que llevan años con las calles destruidas sin que ningún organismo del Estado los tome en cuenta.

“Como ustedes pueden ver muchas calles están en malas condiciones. La calle del río está totalmente deteriorada y por ahí hay bastante flujo de tráfico. El consejo comunal no lo he visto realmente abocarse a hacer un llamado y si lo han hecho no lo han hecho público”, sentenció.

