Comunidad en Guárico lleva más de 15 años esperando mejoras de servicios públicos

Calles destruidas y fallas en los servicios públicos viven habitantes de la comunidad El Jobo en San Juan de Los Morros, capital del estado Guárico.

Ruth Pérez, una de las afectadas, manifestó que llevan 15 años esperando mejoras en un sector. “Vivo aquí como hace quince años, desde que vivo en la comunidad nunca han arreglado las calles, aquí solo un pedazo se arregló porque la misma gente cuando arreglaron la carretera nacional pidieron ese asfaltado que quitaron y arreglaron aquí”.

Pérez señaló, que la calle donde vive no cuenta con cloacas y el servicio de aseo urbano pasa cada dos semanas. “Aquí los servicios públicos por ejemplo, el aseo pasa todos los martes, o a veces cada quince días o así sucesivamente, aquí no hay cloacas, aquí no hay agua”.

Con respecto al servicio de agua potable explicó que llega una sola vez al mes, «y tú tienes que tener un tanque para agarrar porque dura un día o cuatro horas».

Otras de las problemáticas que presenta esta comunidad de El Jobo es la oscuridad que reina en horas nocturnas en la carretera nacional que puede ocasionar accidentes de tránsito. “Por aquí no hay alumbrado en la carretera nacional, una carretera que pasa todos, no hay luz, eso está oscuro”.

La denunciante también realizó un llamado a la empresa de cable para que mejore el servicio en este sector guariqueño, ya que no cuenta con una buena señal ya que el servicio es “pésimo, el Cable Imagen no se ve”.