Comunidad en San Juan viven inundada de aguas servidas

Habitantes de la comunidad Brisas de Pariapan en San Juan de Los Morros llevan más de 15 días con un desbordamiento de aguas servidas producto de una boca de visita que está tapada.

Josefina Vargas, quien vive en el sector 3, vereda 1, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que ya han denunciado la situación a los entes competentes y no han conseguido repuesta.

“Les hago un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a la problemática presente, ya que tenemos más de 15 días con las aguas desbordadas y ya se le pasó el comunicado a los entes competentes y no han asistido a la solución de la problemática”.

Vargas manifestó que las aguas servidas tienen colapsados los drenajes de los baños y el mal olor es insoportable. “Los baños de nuestras casas están colapsados, esta problemática existe ya que debido a los malos olores y el corrido de las aguas negras ocasiona enfermedades a nuestros menores y personas adultas que vivimos en esta comunidad”.

Por su parte, Silvia Medina, otra de las afectadas, indicó que durante cinco años cada vez que colapsa la boca de visita se desborda en toda la vereda del sector.

“Yo soy una de las más afectadas, yo tengo cinco años luchando con esto, en mi casa se desborda por completo, vea mi enfermedad que tengo debido a eso, he ido al médico y sigo igual con este problema, necesito ayuda urgente para que solucionen este problema”.

Medina comentó que ya ido reiteradamente a la empresa Hidropáez y no le dan solución. “Yo necesito ayuda urgentemente para solucionar este problema que nos agobia a todos”.

Las afectadas denunciando la situación con las aguas negras/ Foto: Xiomara López /Radio Fe y Alegría Noticias

Yamileth Tirado, quien vive en la calle principal de la comunidad, denunció que en este sitio se reventó una boca de visita y las aguas servidas corren libremente.

“Le hacemos un llamado de atención a Hidropáez porque tenemos la problemática con una boca de visita que ya tiene meses, han venido las cuadrillas y no han conseguido la solución, lo que han hecho es empeorar la cosa, no consiguieron la solución con el equipo que trajeron para resolver, abrieron otro hueco más abajo donde está la cuestión buscando soluciones que no hemos visto como habitantes de la comunidad”.

Tirado reclamó que llevan tres meses conviviendo con las aguas cloacales y el mal olor que inunda todo el sector.

“Nos afecta porque es una problemática de salubridad, aquí tenemos niños, tenemos ancianos, todos salimos afectados porque el olor nos llega a todas las casas. Yo tengo 26 años viviendo aquí y es primera vez que se nos presenta en una vía principal donde los autobuses han dejado de transitar por esta zona”.

Vivienda en riesgo

Cabe destacar que en este sector se encuentra una casa en la vereda 7 que se le derrumbó un muro de contención y está en peligro ya que la tierra y árbol pueden caerles encima.

Daynober Flores relató que tiene dos años esperando que la ayuden con esta problemática que pone en riesgo su vivienda.

“Hace dos años, en medio de un palo de agua, se desplomó el muro de contención por mi vereda, como ustedes podrán ver pega con la pared de mi casa, entonces en una oportunidad vino Anderson Tovar hacerme una entrevista, estaba en campaña y era opositor, hoy en día es gobierno, yo fui a la alcaldía en la que se instaló, fui a hacer la solicitud y me dijo que no tenía recursos, que yo lo hiciera, con qué voy hacer yo ese trabajo de levantar un muro, puesto que el sueldo miserable que uno tiene solo le da para comprar tres cosas”.

Flores hizo un llamado a las autoridades para que la ayuden antes que ocurra un hecho lamentable.