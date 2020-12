“Comunidad internacional no cree que las parlamentarias resuelvan la crisis”

El abogado especialista en derecho internacional, Mariano de Alba, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que la mayoría de los países del hemisferio occidental creen que las elecciones parlamentarias celebradas en Venezuela el domingo, 06 de diciembre, no contribuirán a resolver la crisis.

Indicó que el no reconocimiento a las legislativas, según la visión de estas naciones, significa que el respeto que le tienen a las garantías democráticas es importante “por ello no pueden avalar unas elecciones que no tuvieron las condiciones mínimas para que el voto de cada ciudadano contara”.

De Alba agregó que los 44 países del mundo que apoyan un regreso a la democracia en Venezuela “continuarán solicitando que se respeten las garantías democráticas, y en la medida de que eso no ocurra, limitarán sus relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro”.

Señaló que estos países buscarán mecanismos diplomáticos y económicos con el fin de que los venezolanos puedan tener un alivio parcial a la situación que tanta gente trata de sortear.

Guaidó sin cuajar y Maduro con rango de acción

Respecto a cómo quedará la posición de Guaidó ante la comunidad internacional a partir del 05 de enero de 2021, cuando se instale la nueva Asamblea Nacional, dijo que no está clara para la mayoría de esos 44 países.

“Hasta ahora de esas naciones solo tres han dicho de forma explícita que continuarán reconociendo al Parlamento electo en 2015 y lidiando con Guaidó, esos países son: Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido”, refirió.

Apuntó que lo más probable es que gran parte de estos 44 países sigan teniendo canales de comunicación privilegiados con Guaidó y la oposición, pero también busquen ampliar sus contactos con otros opositores que no están en la misma línea que el líder del Parlamento venezolano.

Resaltó que no habría que olvidar que las naciones aliadas de Maduro como: China, Rusia, Turquía, Irán y Cuba le continuarán apoyando, “eso le otorga un rango de acción bastante importante”.