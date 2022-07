Comunidades monitorean trabajos de gobernantes en el Delta ante las lluvias

Óscar Omaña, exfuncionario de Protección Civil y experto en Administración de Desastres, explicó a mediados de junio que por el cambio climático, las lluvias podrían extenderse hasta finales del 2022.

Tres personas consultadas calificaron los trabajos que realizan la alcaldesa de Tucupita, Loa Tamaronis y la gobernadora de Delta Amacuro, Lizeta Hernández, frente a la situación de los aguaceros.

Rodolfo Guzmán, de El Jobo, calificó de positivo el trabajo de ambas funcionarias. Afirmó que “por los momentos” ha logrado ver las labores de prevención que llevan a cabo la alcaldesa y la gobernadora.

Aun cuando Guzmán destacó estos trabajos, aseguró que les hacen falta “más equipos” como una bomba y un camión Vactor para mejorar.

“Ellas están trabajando. La gente está tranquila por acá y verdaderamente la gente está trabajando”, dijo.

Enoy Tocuyo, de La Casona en Delfin Mendoza, también resaltó los trabajos de ambas funcionarias, aunque solo en el centro de la ciudad, y no en otras comunidades. Tocuyo reiteró que “acá en lo que respecta a Tucupita, el centro, tú sabes que siempre hay atención”.

Rafael Campero, de 23 de Febrero sector Paloma, tiene una opinión contraria. Manifestó que no ha visto el trabajo de Loa y Lizeta frente a las lluvias en los barrios, porque su sector es un de los que se inunda cada vez que llueve.

De acuerdo con Campero, si construyeran caminerias o rellenaran las zonas bajas en estos lugares, sí se les vería el trabajo que hacen, pero actualmente no. Dijo que “en verdad no se le ve el trabajo, no puedo tapar el sol con un dedo para decirle que están trabajando, si no se le ve el trabajo”.

Lizeta Hernández y Loa Tamaronis aseguran en sus intervenciones radiales que están realizando trabajos en las comunidades para evitar que se vean afectadas por las lluvias.

No obstante, en algunos sectores denuncian estar padeciendo afectaciones debido a la obstrucción de las cañerías.