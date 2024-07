Con fe y de rodillas, Marilú Ribas celebró a la Virgen del Carmen y le pidió por su sanación

Desde tempranas horas de la mañana de este martes 16 de julio, devotos de la Virgen del Carmen en San Juan de los Morros se dieron cita en la capilla, ubicada en el monumento a la Puerta del Llano Venezolano, para festejar su día.

Marilú Ribas, una de las devotas de la Virgen, quien llegó hasta la imagen arrodillada pidiéndole por su sanación, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que ya han pasado dos años desde que fue diagnosticada con cáncer, por lo que hoy, más que nunca, está pidiendo por un milagro.

“Fui diagnosticada con un cáncer maligno y hasta los momentos no sabemos dónde está ubicado y le hice la promesa a la Virgen, de que si ella me hiciera ese milagro, estaría aquí hincada de rodillas, caminando y trayendo sus flores. Estoy en su misa cumpliéndole y sé que ella me ayudará en este milagro que para mí es importante”, comentó.

Relató que desde que fue diagnosticada con la enfermedad no ha podido cubrir los gastos de tratamiento. “No es fácil con la situación que tenemos de conseguir insumos, porque no se consigue nada. Yo hasta los momentos no estoy tomando ni siquiera medicamentos. Nada de nada, sino que estoy con Dios y con mi Virgen pidiéndole a ella con fe y con mucho amor”, expresó.

Testimonios de fe

PSoraya Zerpa, otras de las feligreses que se acercaron a agradecer por los favores concebidos, señaló que venía por el amor que siente a la madre de Dios, en la invocación de la Virgen del Carmen, pues es muy devota de ella.

“Tengo testimonios grandes de la fe que me ha procesado. Uno de ellos es cuando yo viajaba mucho fuera de San Juan y al pasar por acá por la vía, siempre me la llevaba. Yo le decía: ‘madre no me dejes sola’, cuando tenía que agarrar carretera y tenía un poco de temor. Ella me protegió”.

Zerpa comentó que su petición para la Virgen es la paz de Venezuela. “Hoy pido por la salud, por la patria Venezuela. Por todo lo que está por venir y esperemos que sea positivo”.

Igualmente, resaltó la gran devoción que siente por la Virgen, pues se siente acompañada en cada petición y milagro que piden.

Cabe resaltar que en la festividad hubo una eucaristía y serenata por parte de mariachis y cantautores de música criolla, además de un compartir elaborado por familias de diferentes parroquias que cocinaron un hervido para los asistentes a la actividad.

Devotos se acercaron a la celebración a la Virgen del Carmen. Foto: Xiomara López | Radio Fe y Alegría Noticias.

