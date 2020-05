Con un nuevo aumento, Venezuela gira su mirada hacia la gasolina

Venezuela quedó este sábado a un caso positivo de coronavirus de superar los 1500, pero no fue esta la principal noticia que rodó en los principales portales de Venezuela durante este fin de semana.

Nicolás Maduro anunció nuevo precios para la gasolina en Venezuela, lo que ha provocado gran incertidumbre en todo el país: la controlada subió a 5 mil bolívares el litro y la de libre compra tendrá un valor de 0,50 dólares.

Afirmó que se establecerán mesas de diálogo “para negociar, conversar (…) para no afectar nada el pasaje del trabajador, de la trabajadora” hasta que, según él, se llegue a una fórmula que permita ajustar los precios del combustible en la nación.

Ramón y le #EducaciónEnEmergencia

“Ejercer la docencia en Venezuela pasa por transitar la cornisa entre la satisfacción personal y el hambre que le ‘quema la cabeza al maestro’. Algunos deciden emigrar, dedicarse a hacer otros oficios, y hay quienes se forjan su propio refugio a base de planificar guías que les envían a sus estudiantes en tiempos de COVID-19”, escribe Oswin Barrios en un trabajo publicado esta semana para el especial #EducaciónEnEmergencia.

Barrios cuenta la historia del profesor Ramón, quien da clases de inglés en el Instituto San José Obrero que queda en la parroquia Antímano de Caracas, y debe enfrentarse a la crisis económica que vive Venezuela con un salario que, al igual que a muchos de sus colegas, no le alcanza para nada.

El hambre que no cesa en la Guajira

La Guajira no para de pasarla mal. En medio de la pandemia por coronavirus que ha provocado un toque de queda en esta región fronteriza, las madres y niños lloran por hambre.

“Me duele el corazón de verlo acostado así y me decía ‘tengo hambre, mami. No voy a jugar hoy porque no tengo qué comer‘. No tengo nada”, dice una madre wayuu.

Otro habitante de esta región considera que sobreviven gracias a “la misericordia de Dios”.

“Habrá que rediseñar la educación”

Luis Pernalete ya piensa en futuro. Ya piensa en el regreso a clases y en qué deberían hacer los maestros cuando eso ocurra, pues cree que después de esta pandemia nada será igual.

En su columna de esta semana, escribe: “Retornar a la escuela es como tener una oportunidad de hacer cambios. Como cuando uno se muda de trabajo, o de residencia, no se trata de hacer borrón y cuenta nueva pero sí, con la reflexión debida, sin improvisaciones, más que hacer ajustes a nuestra práctica, habrá que rediseñar la educación, puesto que la pandemia ha puesto en la palestra unas cuantas cosas que estaban escondidas”.

En otras noticias, despegó la misión tripulada Demo-2 rumbo a la Estación Espacial Internacional.

Este es el resumen del contenido informativo de Radio Fe y Alegría Noticias del 25 al 31 de mayo