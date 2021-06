Con pancartas gremios docentes de Guárico exigieron plan de vacunación

Con un pancartazo gremios de educación retomaron la calle para exigir vacunas para todo el personal docentes en el estado Guárico.

Eleuterio De La Rosa, presidente del Colegio de Profesores seccional Guárico, declaró que no están de acuerdo con un retorno a clases sin un plan de vacunación y sin el rescate de las infraestructuras de los centros educativos del estado.

“Hemos retomado la calle para consignar en este pequeño acto de protesta, en este pancartazo nuestro descontento por las declaraciones del gobierno de querer reiniciar un nuevo año escolar, cuando no sean retomado el rescate de la infraestructura y planta física de los planteles, cuando no han terminado el conflicto salarial que tiene el gobierno con los docentes”.

Agregó que “nosotros en esta oportunidad les decimos que no estamos de acuerdo si no hay un plan de vacunación agresivo, si no hay una recuperación de la infraestructura y de los servicios públicos en los planteles escolares”.

De La Rosa denunció que el proceso de vacunación a los docentes en la entidad guariqueña no llega ni al 12% de los que han sido inmunizados contra el COVID-19.

“No llega ni al 12%, te puedo citar un caso en específico, en el municipio Pedro Zaraza se mandaron 150 vacunas para el municipio escolar de las cuales fueron utilizada en el personal directivos, allegados, secretaria, obreros, de los distritos escolares 60 vacunas y las otras 80 vacunas fueron distribuidos en directivos de los partidos políticos del gobierno, eso no debe ser así, eso es discriminatorio para la salud del docente”.

El gremialista indicó que a partir del próximo lunes 21 de junio estarán retomando las asambleas de docentes en todos los municipios del estado, “a partir de este lunes nos estamos reuniendo con la asamblea de docentes para la toma de decisiones de las acciones a seguir en la calle”.

“Cuando sabemos que hay una mesa de negociaciones en el Ministerio de Educación, que está intentando tomar decisiones a espalda de la masa docente, cuando en la Asamblea Nacional ilegitima se está discutiendo un proyecto de ley del ejercicio de la profesión docente, donde se instaura el estado comunal en las escuelas, donde se violan los derechos constitucionales de los docentes y donde se da un golpe certero a la educación”, finalizó denunciando De La Rosa.