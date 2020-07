Conceden arresto domiciliario a dos trabajadores de Citgo

La justicia venezolana concedió arresto domiciliario a dos ex trabajadores de Citgo que fueron detenidos en el 2017 luego de ser convocados a una reunión que terminó con la detención de seis directivos.

El 30 de julio por la noche, los ex directivos de Citgo, Gustavo Cárdenas y Jorge Toledo, fueron trasladados a sus respectivas viviendas cambiando así la modalidad de arresto a domiciliario.

“Nos alivia escuchar hoy que Gustavo Cárdenas y Jorge Toledo, dos de los seis de Citgo, fueron liberados de prisión y se les concedió arresto domiciliario en Venezuela”, publicó el político estadounidense Bill Richardson, exgobernador de Nuevo México.

Rihardson también dijo: “este es un primer paso positivo e importante”, lo que dio a entender que podría existir una negociación entre el político norteamericano y el gobierno de Maduro, sin que hasta ahora se hayan conocido otros detalles.

En otro párrafo de su publicación en Twitter, fue más directo al agradecer al gobierno venezolano que preside Maduro por “continuar participando en el diálogo productivo sobre los detenidos estadounidenses que comenzó a principios de este mes”.

Hay que recalcar que Bill Richardson no es un representante diplomático del gobierno de Donald Trump de manera formal, sin embargo, arribó a principios de julio al país para “dialogar” con el gobierno de Maduro sobre los estadounidenses detenidos en Venezuela por el caso Citgo.

