Dentro del marco que nos ofrece la “Teoría Fundamentada”, seguidamente una secuencia de citas que han conllevado progresivamente a un conjunto de concepciones emergentes, acerca de la economía política de hoy en día desde una perspectiva espiritual: documentadas en la 1era, 2da y 3ra parte del libro asociado (Morales, 2019, 2020, 2021):

Cita 1: El bitcoin se convierte en moneda de curso legal en El Salvador. Para algunos este evento se considera como un experimento, sin embargo lo mismo se afirmaba hace 50 años (15-08-1971) cuando inició la era monetaria decretada por el dólar estadounidense, en su rol de moneda con base legal, económica y financiera que regiría las transacciones mundiales…En el 2011 parte el proyecto bitcoin, el cual se vendía para ese entonces por un dólar (en la actualidad se promedia alrededor de los 45 mil dólares), y en ese instante se decía que era la historia más importante de la década. Ya ahora tenemos en El Salvador convirtiendo al bitcoin en divisa de curso legal… Las criptodivisas se están estableciendo como una clase de activos de pleno derecho, y el bitcoin definitivamente está desplazando al dólar y con ella el poder hegemónico que sustenta y fortalece….

Cita 2: Según la trampa de Tucidides, cuando una potencia emergente está a punto de ocupar la plaza de otra en declive, el enfrentamiento está prácticamente garantizado, y eso puede ser lo que explique la creciente tensión que está surgiendo entre Estados Unidos y China. Lo cierto del caso, es que cada vez que un imperio entra en declive y lo sustituye otro como potencia dominante, la famosa trampa de Tucidides, que se ha producido 18 veces en la historia (16 de ellas de forma violenta), se inicia un periodo caracterizado por el vacío y la desglobalización: con el consiguiente incremento de los precios.

Cita 3: La tierra está sobrecargada de gente y debemos pensar en despoblar el planeta. Estamos al borde de una transformación global. La agenda LGTB es la coronación perfecta de la mecánica de control de la natalidad y control de población que ha iniciado el gobierno mundial…Todo lo que necesitamos es la mayor crisis posible, y las naciones aceptarán el “Nuevo Orden Mundial”. Esa asociación se autodenominó el comité o el “club de los 300”. De manera que este gobierno del mundo tiene un origen histórico que es el año 1903. Una poderosa red para transformar el mundo destruyendo todos sus pilares…

Cita 4: En el marco global de la historia universal, existen un par de hitos relevantes que marcan sendos puntos de inflexión en relación a la legendaria contienda o guerra espiritual entre el bien y el mal. Acotando que se han recorrido periodos donde la fuerza celestial ha logrado triunfos trascendentales, pero en otros, el ente de la oscuridad ha sacado ventaja.

Cita 5: Estamos hablando del proyecto Blue Beam que habría sido desarrollado por las fuerzas malignas para tratar de disfrazar el aviso y desviarlo hacia la figura del anticristo. El objetivo sería fabricar un Mesías simulando la segunda venida de Cristo. Deberíamos ser cuidadosos para discernir si se trata del verdadero aviso o si se trata de un engaño.

Cita 6: El caso es que el sector de la población a los que se les conoce como muyahidines (que incluye a los talibanes, son los miembros de diversas facciones político-militares que operan en Afganistán desde comienzos de la década de los años 1970) se alzaron en armas en contra del gobierno comunista en 1978, comenzando una guerra que duraría hasta la caída de la propia Unión Soviética. Durante los más de diez años que duró este conflicto, los muyahidines recibieron ingentes cantidades de armas y dinero de los Estados Unidos (absolutamente todo valía para enfrentar a la Unión Soviética, ya que se estaba en plena guerra fría). Los muyahidines también estuvieron apoyados por países como Pakistán, Irán, Arabia Saudí, Israel y Reino Unido (una mezcla de lo más curiosa).

Cita 7: Ellos saben que han obrado mal, más aún cuando todos estamos en condición de vulnerabilidad. Así que los privilegios y la discriminación son rechazados bajo cualquier justificación. Sin embargo, no hay rencor y ante la justicia divina no existe diferenciación alguna (Lucas, 27-38). Aunque no es sencillo lograr la verdadera salvación, libertad y gloria, hay un empeño de los seres humanos en general, de hacer todo lo posible por quebrantar y despreciar el modelo de vida señalado por el Padrenuestro: lo que equivale a seguir en la mediocridad espiritual (Lucas, 12-19)

Cita 8: Creo firmemente que una marcha o un levantamiento de cualquier tipo no transformarán a nuestro país. Convencido que el cambio va mucho más que un cambio político, es algo más profundo. Tiene que haber un cambio de mentalidad del venezolano. El cambio y la resurrección de nuestro país no lo puede lograr nadie en este mundo, sino solo Dios: es el único que tiene el poder para transformar y levantar esta nación. La salida favorable para Venezuela es volvernos a Dios, reconocer a Jesús como único Señor de nuestro país, y así, solo así, veremos verdaderos cambios en la Venezuela que tanto amamos.

Cita 9: En Venezuela más rudo que nunca el padecimiento, no solo por el patógeno inducido sino por la precaria situación económica de los venezolanos y el colapso sistemático del sistema de salud desde hace mucho tiempo. El desastre es que nos estamos muriendo, pero no por el covid-19, sino porque no tenemos la capacidad material para hacerle frente.

Cita 10: De acuerdo a los criterios económicos tradicionales, se asevera que el aumento de los salarios es un factor determinante de la inflación y devaluación, e incluso existe en Venezuela la idea de “satanizar” cualquier aumento salarial. Sin embargo, en nuestro caso, a diario se comprueba que esta proposición es absolutamente falsa.

Cita 11: Por supuesto también en nuestra situación está el aspecto político, que genera un fenómeno de incertidumbre, que también cumple su función o contribuye al incremento generalizado del nivel general de precios. En efecto la incertidumbre es otro factor clave, esto a razón que todo venezolano en su gran mayoría, en todo momento, está esperando que el precio del dólar siga subiendo. Existe una expectativa negativa, y está claro porque se encuentra vigente y presente los causales de inestabilidad y conflictividad política, donde se aprovechan los mismos actores políticos, al mantener el conflicto para jugar perversamente con esa condición perturbadora. Y el otro ingrediente muy relacionado con las expectativas es el especulativo. Todo el que pueda especular lo hace, no existe un precio de referencia de los bienes y servicios en términos generales. Cada quien cotiza el precio que quiere, y en esa dimensión malévola, hacen y deshacen a su antojo los intermediarios.

Cita 12: Cuando hablamos de insensatez de parte del gobierno en cuanto a su política, nos estamos refiriendo a la forma como ha marginado a la educación, al docente, a todo lo que representa el sector y la comunidad universitaria en pleno, que son parte de las bases sustantivas para que cualquier país salga adelante… (Entrevista completa trasmitida a través de la Televisora Regional del Táchira (TRT), Táchira-Venezuela https://bit.ly/3jTpGhS)

Fuente: “Perspectiva Económica y Académica Contemporánea”. UNET. Años: 2018 al 2021. pedromoralesrodriguez@gmail.com @tipsaldia. WhatsApp: +584168735028