Av. Los Mesones de Barcelona está en pésimas condiciones

Conductores que circulan frecuentemente por la avenida Los Mesones de Barcelona, estado Anzoátegui, denuncian que esta arteria vial se encuentra en pésimas condiciones desde hace tres años aproximadamente, a pesar de ser una de las más frecuentadas de la ciudad.

Esta carretera es la que da acceso a varios de los sectores más habitados de la capital anzoatiguense y a la Zona Industrial Los Mesones. Por tal razón, los lugareños calificaron de inaudito que se encuentre tan abandonada.

Según el conductor Víctor Ortega, el deterioro de la vialidad en gran parte se debe a que hace un par de años Hidrocaribe abrió una zanja a lo largo de la avenida. Al parecer, el fin era colocar unos tubos que mejorarían el servicio de agua potable para comunidades como Puente Ayala y Mayorquín, entre otras.

“Sin embargo, hace más de un año se paralizó la obra, la contratista se llevó su maquinaria y quedó eso así. Con las lluvias muchos tramos han empeorado y cada vez es más complicado circular en carro”, señaló.

Raúl Dolpieri, otro de los afectados, contó que en los últimos meses ha tenido que cambiar dos veces el tren delantero de su carro y aún no lo tiene en las condiciones ideales debido a que diariamente tienen que lidiar con los múltiples baches de la avenida.

“Ya he gastado como 400 dólares en tren delantero. No es justo que tengamos que invertir tanto dinero por el tipo de vialidad que hay y particularmente a mí me afecta mi trabajo porque ofrezco servicio de transporte. La gente ya está cansada de esto y pedimos a los entes gubernamentales que nos echen una mano para solucionar esta problemática”, dijo Dolpieri.

Por su parte, Ortega extendió el llamado a Hidrocaribe para que culminen el trabajo que iniciaron años atrás.