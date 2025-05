Confirman liberación de un exmilitar estadounidense preso en Venezuela

Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump para negociaciones con el Gobierno de Venezuela, confirmó que liberaron a Joe St. Clair, un exmilitar de la Fuerza Aérea estadounidense que estaba preso en Venezuela desde noviembre de 2024.

“Joe St. Clair está de regreso en Estados Unidos”, escribió en X el funcionario norteamericano.

Joe St. Clair is back in America.



I met Venezuelan officials in a neutral country today to negotiate an America First strategy.



This is only possible because @realDonaldTrump puts Americans first.