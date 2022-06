Constancia para llegar a Japón: La historia del joven director Ángel Molina

«Constancia y perseverancia», tuiteó el joven director Ángel Molina el 8 de julio de 2021, sin saber que este 2022 le traería la oportunidad de participar en la Academia y Competición de Directores, que se lleva a acabo en la ciudad de Hiroshima, Japón.

Con 23 años el nacido en en cagua, estado Aragua, es el único representante venezolano en la competición musical «Próxima Generación», en el área de dirección orquestal, donde se reunirá a los mejores jóvenes directores del mundo el próximo 5 de agosto.

Radio Fe y Alegría Noticias pudo conversar con Ángel Molina, quien comentó que consiguió esta oportunidad tras realizar una audición por video.

«Yo me enteré de este concurso a través de una página por Internet donde publican todos los concursos y masterclass a nivel internacional. Leí sobre ese concurso y me llamó mucho la atención porque sabemos que en la ciudad de Hiroshima cayó una bomba (nuclear) en 1975. La ciudad ha tenido un proceso de evolución y crecimiento gigantesco y ellos quieren fomentar la música y la paz, dos cosas que estarán muy reflejadas en esta concentración», contó.

«Tuve que enviar un vídeo y gracias a Dios soy uno de los 14 directores seleccionados entre 54 de todo el mundo», dijo.

El joven director se está formando en música en la mención dirección orquestal en la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte); se desempeña como director musical de la Orquesta Infantil del Centro Académico Regional Montalbán en Caracas. Además, en su tiempo libre imparte clases de música.

Foto: Cortesía.

A poco de lograr su sueño

Con la esperanza puesta en Dios y en las personas que le han ayudado, Molina confía en que irá a Japón. El joven director no tiene los recursos económicos para costear los gastos de los pasajes aéreos, estadía y comida durante los 12 días de la competencia. Por ello, creó una campaña Go Fund Me para recibir donaciones. Hoy, ya lleva más de 5 mil dólares recaudados de los 6 mil que pidió para acudir a la competición.

El joven director está feliz por eso, porque podrá salir a finales de julio «con el favor de Dios», tal como lo dijo.

Molina está a cargo de la orquesta infantil del centro regional de Montalbán en Caracas, donde imparte cátedra musical. Actualmente en la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE) cursa licenciatura en música, mención dirección orquestal.

Un mensaje a los jóvenes

En este espacio, Ángel Molina le dijo a todo los jóvenes venezolanos que no duden en alcanzar sus sueños, que se preparen, trabajen por las metas que tengan, porque «siempre llegan en el momento adecuado para demostrar que están preparados para dar lo mejor y disfrutar al máximo cada experiencia.

«Siempre luchen por sus sueños. (…) Siempre con muchísima constancia, perseverancia y amor por lo que hacemos», apuntó.