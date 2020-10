Consulta de Guaidó ya no será en octubre

La cacareada consulta popular que semanas atrás promocionaba el diputado a la AN Juan Guaidó ya no se ejecutará en el mes de octubre, como él mismo también lo anunciaba.

La nueva fecha, según la coordinadora de la comisión organizadora, Blanca Rosa Mármol, estaría cercana al 6 de diciembre, previo a las elecciones legislativas.

El parlamentario ha dicho que durante los encuentros y las jornadas de contacto con diferentes sectores del país para “pulir” la consulta pública se ha considerado “no apresurar los tiempos para no aniquilar el proceso”.

Pero ¿qué busca Juan Guaidó con las dos preguntas que están incluidas en el sondeo nacional que pretende realizar?

Ha respondido que de lo que se trata es que el pueblo le “autorice” activar otros mecanismos para presionar, nacional e internacionalmente, mucho más al gobierno de Nicolás Maduro para que definitivamente abandone el poder.

Por esta razón, este lunes 19 de octubre ha insistido en la importancia que tendría la participación masiva de la gente en la consulta para consolidar la presión y la movilización ciudadana.

Dijo que “nuestra agenda de lucha requiere combinar la presión internacional y la presión interna para impulsar la transición”, dijo.

Apuesta que la movilización de calle contribuirá aumentar más las exigencias al gobierno por parte de los ciudadanos.

Participar en la Consulta abona en la organización y movilización de la mayoría que es clave cuando enfrentamos a una dictadura. pic.twitter.com/ytjHGZiqhm — Juan Guaidó (@jguaido) October 20, 2020

La ex magistrada del TSJ ha sentenciado que este instrumento es el último recurso constitucional que le quedaría a la oposición para alcanzar su objetivo de propiciar la salida del chavismo de los ámbitos dle poder político e institucional en Venezuela.

Por otro lado, Mármol ha advertido que “esta consulta es un mensaje a la comunidad internacional para hacerles saber que no podemos solos. Llevamos más de 20 años luchando por nuestros derechos, y han sido sistemáticamente arrebatados”.

También rechaza que al sondeo se le llame “una consulta más” preguntando los mismos elementos que se ya se consultaron el 16 de julio de 2017. Una posición que ha venido defendiendo la ex diputada María Corina Machado y otros sectores opositores.

La abogada señala que las preguntas y el contexto de esta consulta son distintos. Con las respuestas que se obtengan se pretende validar también el rechazo a las elecciones parlamentarias pautas para el 6 de diciembre por considerarlas fraudulentas.

Los detalles de cómo se ejecutará el evento aún no se conocen. Algunos de los dirigentes políticos que acompañan a Guaidó creen que lo mejor es no hacerlos públicos para que el gobierno no lo sabotee.

Sin embargo, otros consideran que en la población todavía hay mucha desinformación al respecto y que eso puede atentar contra su efectividad.

La comisión organizadora la integran, además de Mármol de León, Enrique Colmenares Finol, Carolina Jaimes, Horacio Medina, Rafael Punceres, Estefanía Cervó e Isabel Pereira Pizani.