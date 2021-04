Continúa polémica sobre elecciones en Madrid: juez anula candidaturas del Partido Popular

Las controvertidas elecciones de la Mancomunidad de Madrid, en España, siguen dando de qué hablar. Este domingo 11 de abril el juez Ramón Fernández Flórez, titular del juzgado de lo contencioso-administrativo 5 de Madrid, anuló las candidaturas de Toni Cantó y Agustín Conde que habían sido postuladas por el Partido Popular.

La razón de esta anulación obedece a un recurso interpuesto por el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, ante el Juzgado alegando que cantó y Conde se «empadronaron» en la Comunidad de Madrid fuera de plazo.

En su recurso, los socialistas destacaban que «la condición de elector y elegible, no se habría producido, no sólo no antes del 1 de enero sino una vez convocadas las elecciones después del 11 de marzo».

Además, indicaban que «los cambios de empadronamiento entre distintas circunscripciones electorales con fecha posterior al cierre censal del 1 de enero de 2021 no pueden considerarse de cara al proceso electoral en curso para las elecciones de 4 de mayo de 2021, sin que aquellos que, por tanto, no puedan reunir la condición de electores, puedan reunir la condición de elegibles, concurriendo en ellos causa de inelegibilidad».

Los dirigentes del PP han dicho que recurrirán ante el Tribunal Constitucional para que se revierta la decisión del juez Fernández Flores porque consideran que es ilegal toda vez que dichas candidaturas ya habían sido aceptadas previamente, y sin inconvenientes, por la Junta Electoral Provincial de Madrid.