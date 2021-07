Continúan las protestas del sector salud: en Mérida exigen al Ministro que cumpla

Trabajadores del sector salud y afiliados al sindicato de este área y seguridad social del estado Mérida (Sitrass) manifestaron su descontento ante el “incumplimiento del acta convenio” firmada desde el 17 de junio del corriente año.

Jairo Velásquez, presidente del sindicato integral de trabajadores del sector salud y seguridad social del estado Mérida (Sitrass), dijo sentirse burlado, pues expresó que “el Ministro para la Salud Carlos Alvarado no les quiere cancelar el acta convenio”, con determinadas clausulas económicas.

“Nos sentimos burlados una vez más, no entendemos del por qué ahora este ciudadano no nos quiere cancelar, se nos tiene que cancelar una diferencia del mes de mayo y junio y esta es la fecha que no se nos ha cancelado, exigimos como trabajadores del sector salud que el Ministro se apegue al acta convenio y nos pague de una vez por toda el acta convenio y sus cláusulas socio económicas que van a mejorar la situación de nosotros los trabajadores”, mencionó Velásquez.

Por su parte Federico Peña, otro trabajador del sector salud en la entidad, hizo el llamado al gobierno nacional para que cumplan con el acta convenio, manifiesta que los pagos podrían salir para el mes de agosto, exigió que el mismo sea cancelado a través de las cuentas nóminas y no a través de la plataforma Patria.

“Aquí en Mérida se les dio información a todos los trabajadores sobre el acta convenio y el pago que se iba a realizar, la gran mayoría de todos los trabajadores del sector salud en Mérida y a nivel nacional se sienten burlados ya que el Ministro cuando llegó a cancelar con el administrador dice que no hay suficiente dinero para cancelar y esa no es la medida que se tomó para el pago de todos los trabajadores, pagos a través de las nóminas y no a través del carnet de la patria”, aseguró Peña.

Además hizo un llamado al gobernador del estado Mérida Ramón Guevara para que se avoque a solicitar los recursos a la Oficina Nacional de Presupuesto “para que los trabajadores del sector salud tengamos los recursos aquí, para que cuando tú tengas que cancelar a todos los trabajadores no tengamos que esperar”, refirió Peña quien exigió al gobernador la cancelación de un pago pendiente del 10% correspondiente al mes de mayo.

Los trabajadores del sector salud esperan los recursos lo pronto posible por parte del gobierno nacional y regional, ya que aseguran que estos atrasos en sus pagos representan para ellos una constante devaluación ante la inflación latente en el país.