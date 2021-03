Coronavirus Venezuela: la “bomba de tiempo” que nunca explotó (en construcción)

El 13 de marzo de 2020 la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez confirmó los dos primeros casos de Coronavirus en Venezuela; posteriormente, el exministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, anunció un día después la detección de ocho nuevos casos de COVID-19.

Casi dos semanas después Delcy Rodríguez reportó el primer fallecido por la COVID-19 en el país.

La rápida expansión del brote prendió las alarmas y el miedo a contagiarse era tan grande que hizo que las personas cumplieran a rajatabla con la cuarentena en un país donde los especialistas proyectaban un escenario “terrible”, con una Crisis Humanitaria Compleja de instalación lenta, desnutrición importante en su población infantil, servicios básicos de agua y electricidad intermitentes, o en algunos inexistentes. La metáfora de que el país se dirigía hacia una tormenta de categoría 5 al final no fue así.

En 2019 Venezuela quedó en el puesto 176 de 195 en el ranking de países incluidos en el Global Health Security Index, una evaluación mundial de la capacidad de los sistemas de salud en el mundo.

El Sistema de salud venezolano recibió 23 de 100 puntos, en una evaluación que tomó en cuenta la capacidad de prevenir enfermedades, detectarlas y reportarlas, capacidad de respuesta rápida, capacidad del sistema de salud (acceso, estado de los hospitales), cumplimiento de reglas sanitarias internacionales y los riesgos en el entorno que afectan al sistema de salud, como la situación económica y política.

En el indicador específico sobre el sistema de salud, Venezuela tuvo 12.9 puntos de 100.

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en 2019 reflejó que, 166 mil niños (8%) menores de 5 años calificaron como desnutridos desde el indicador peso para la edad; 639 mil niños (30%) menores de 5 años padecían de desnutrición crónica.

En cuanto al servicio de agua potable el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos (OVSP) pudo documentar hasta el cuarto trimestre de 2019 que tuvo importantes índices de valoración negativa en torno a su desempeño con un 65,9%. (revisar).

Con todo ese panorama la pandemia para Venezuela pintaba “feo”, expresó el médico infectólogo Julio Castro en una entrevista con los periodistas Luis Carlos Díaz y Naky Soto, y que más allá del subregistro de contagios por Coronavirus en el país que pudiera haber, el impacto del brote no fue tan duro como en los países vecinos.

“Cuando medimos el impacto tangible: cantidad de gente yendo a los hospitales, gastos, entre otros, con Colombia, Ecuador o Perú, que son nuestros vecinos parecidos, Venezuela tuvo un impacto menor, no hay ninguna duda de eso”, dijo el experto.

La teoría del Dr. Castro, que aún no está respaldada con estadísticas, indica que ese escenario “terrible” para Venezuela no se dio por dos razones: la restricción de la movilidad por la escasez de gasolina y la hiperinflación.

Para el infectólogo la transmisión del virus es una fórmula matemática: movimiento es igual a transmisión, o al revés, transmisión es igual a movimiento y desde 2016 el país registra una importante restricción del combustible.

“Si las personas no se mueven transmiten menos, entonces, yo le pregunto a la gente ¿desde cuándo tú no vas a visitar a tu tía que vive en San Cristóbal? Desde hace 5 años porque aquí el problema de la gasolina comenzó hace 5 años y eso no tiene que ver con la pandemia. Esa estatización, o falta de movimiento, claramente debe influir sobre la transmisión viral”, acota el Dr. Castro.

El otro factor que pudo incidir en que la infección no se expandiera es la hiperinflación.

“Cuando tú tienes una economía con 3.000% 4.000% de inflación anual hace que la dinámica de transmisión del virus sea mucho menos eficiente”, indica el médico.

Refirió que hasta el momento la epidemia ha sido más intensa en países de alto desarrollo económico con mucha cantidad de gente en la calle, “con transporte público eficiente”.

En cuanto a impacto por la pandemia Castro comparó a Venezuela con África, pues a su juicio ambas sociedades tienen una baja transmisión del virus debido a que sus movimientos económicos son “precarios”.

Pocas pruebas realizadas con PCR

El diagnóstico de los pacientes con Coronavirus ocurre después del contagio, es por ello que el número de casos confirmados solo representa una parte de todas las personas contagiadas en un momento determinado. Por lo tanto la capacidad de diagnóstico influye en la cantidad de casos que se reporta.

El gobierno de Venezuela suele reportar todos los días a diferentes horas la cantidad global de pruebas que se realizan en el país, aunque no especifica cuántas son serológicas (también llamadas “pruebas rápidas”.) y cuántas PCR (Polimerase Chain Reaction en inglés).

La OMS ha declarado que las llamadas “pruebas rápidas” de detección de anticuerpos o las que detectan antígenos no deben ser utilizadas para el diagnóstico de la enfermedad porque dependiendo del momento en que sean aplicadas, pueden arrojar falsos negativos.

Si un organismo tiene el virus, pero la prueba se hace antes de que haya creado anticuerpos, el resultado será negativo. La OMS solo aprueba su uso para investigaciones.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) informó que del 13 de marzo al 31 de diciembre de 2020, Venezuela reportó 113 mil 558 casos confirmados por PCR de la COVID-19 de las 2 millones 414 mil 531 pruebas que realizó el gobierno nacional hasta esa fecha, por lo que se estima que el 5% de ese total de pruebas fueron PCR.

7/7 Finalmente, informamos que hasta hoy se han realizado 2.414.531 pruebas. Lo que representa 80.484 pruebas por millón de habitantes.



¡Feliz Año Nuevo para todos!#31Dic#2020AñoDeTriunfoYPaz pic.twitter.com/T9Go8lx6YM — Freddy Ñáñez (@luchaalmada) January 1, 2021

La OMS señala que “el porcentaje de muestras positivas sólo se puede interpretar si hay una vigilancia exhaustiva y pruebas de casos sospechosos en el orden de 1 por cada 1.000 habitantes por semana”. Es decir, cada semana se deben hacer al menos 1.000 pruebas PCR por cada millón de habitantes.

Sobre este tema Julio Castro es enfático al decir que es inaceptable que Venezuela sea el país con peor relación PCR per cápita.

“Se ha demostrado en el mundo que mientras más PCR hagas mayor capacidad tienes de controlar la epidemia. Aquí (en Venezuela) ha habido oportunidades, aquí hay destrezas personales para que el país estuviera haciendo 12.000 PCR al día. Aquí hay laboratorios del mundo académico que no son privados, hay otros que sí son privados con capacidad de hacer PCR, tenemos pruebas de antígenos para hacer 6.000 o 7.000 antígenos diarios. Al final, en mi opinión, esto es un tema de voluntad, no de capacidad”, argumentó Castro.

Agrega que mientras no haya información creíble ni boletín epidemiológico Venezuela tiene una debilidad “terrible” de combate contra el virus.

En esa misma línea opina Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos Venezuela, quien dice que en el país no hay una caracterización de la enfermedad real.

“Lo sabemos porque el número de enfermos que reportan los voceros oficiales están circunscriptos a un estado, pero en ese estado ¿en cuál municipio o en cuál parroquia o en cuál sector están? Y esa es una situación que debemos entender que para poder tomar decisiones con el fin de evitar la propagación se debe conocer dónde se está comportando la enfermedad de una manera anómala”.

Criticó que entre los voceros del gobierno nacional que regularmente ofrecen información sobre los nuevos contagios de Coronavirus no esté el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

“Es grave que entre ellos no esté el ministro de Salud porque quien debe dar la información y dar los mensajes institucionales en una epidemia o es el ministro de Salud o es la persona encargada en el manejo operativo de la misma, o los dos. La vocería de alto nivel se deja para anuncios de gran importancia y de relevancia para el país porque se supone que se tiene jerarquizaciones dentro del gobierno, cosa que no ocurre por lo que estamos observando”, refirió Lorenzo.

En cuanto al número de laboratorios certificados para procesar las pruebas de COVID-19 en Venezuela, Radio Fe y Alegría Noticias pudo conocer que existen siete:

El Instituto Nacional de Higiene, ubicado en Caracas.

Un departamento de virología en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científica, ubicado en Caracas.

Un laboratorio en Yaracuy.

Un laboratorio en Zulia.

Un laboratorio en Táchira.

Un laboratorio en Nueva Esparta.

El séptimo se trata de un laboratorio nombrado por el ministro Carlos Alvarado, sin embargo no dio detalles de su ubicación.

En el más reciente informe de la OCHA sobre Venezuela recomienda seguir ampliando la capacidad diagnóstica de la enfermedad, así como su descentralización en todo el país por pruebas confirmatorias de COVID-19 (PCR y antígenos) para la población en general y grupos de riesgo como trabajadores de salud, tercera edad, población migrante e indígena.

Otro elemento que la organización calificó como clave es continuar monitoreando el acceso a los servicios de salud COVID-19 y no COVID-19, y el posible impacto que sobre ellos pueda tener el probable aumento de casos y defunciones durante la segunda oleada.

“Las Pulgas” como el epicentro del contagio

El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, anunció el cierre indefinido del mercado Las Pulgas el domingo 24 de mayo de 2020 tras calificarlo como “epicentro” del Coronavirus en Venezuela.

En una alocución de su programa “Zulia mía” el mandatario regional expresó que el mercado, uno de los centros económicos más importantes de Maracaibo, estaba tomado por tener un “alto nivel” de contagio.

Sin embargo, 39 días antes Omar Prieto amplió el horario de trabajo de los mercados municipales de tres a cuatro días, esto como respuesta a la denuncia de los vendedores informales sobre la necesidad de tener un días más de trabajo para poder llevar el sustento necesario a sus hogares.

Las condiciones de salubridad en centros de concentración popular como el mercado de Las Pulgas ya eran dudosas antes de la pandemia y los expertos advirtieron que podría favorecer a la propagación del virus, y así ocurrió.

“En ‘Las Pulgas’ hay gente con esa vaina. Mejor compro aquí, aunque sea más caro”, dijo Ana, un ama de casa en Maracaibo al medio de comunicación Crónica.Uno el 11 de junio de 2020.

El miedo a ser llevado por los organismos de seguridad del Estado para el Hospital Universitario a cumplir cuarentena era feroz.

Qué más nos puede pasar, sin luz, sin comida, sin agua, sin gasolina y ahora con esta enfermedad… será que estamos malditos”, le contestó un vecino de Maracaibo a Ana, que cubría su rostro con una franela simulando ser un tapaboca.

Últimos datos sobre el coronavirus (contagios y fallecidos) en el mercado Las Pulgas.

Fecha de reapertura del mercado Las Pulgas.

Gotas milagrosas, vacuna y variantes en Venezuela.

Cómo afectó en lo emocional (enganche lo hace Julio Castro en la entrevista, luego vamos con Abel Saraiba).