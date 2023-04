Corte de La Haya rechazó argumentos de Venezuela sobre el Esequibo 

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó este jueves los argumentos del gobierno de Venezuela, que expuso varias razones en sus alegatos escritos y orales para solicitar a la Corte que resuelva y declare que las pretensiones de Guyana son inadmisibles.

Mientras tanto, Guyana había pedido rechazar las excepciones preliminares de Caracas y pasar al fondo del caso.

La agencia EFE reseñó que la CIJ declaró que tiene jurisdicción para pronunciarse sobre la disputa que Venezuela tiene en La Haya con Guyana por los 160 mil kilómetros cuadrados de territorio situados al oeste del río Esequibo, en un golpe a Caracas, que había intentado que se considerase inadmisible este caso.

“El principal órgano judicial de Naciones Unidas rechazó, además, que el Reino Unido tenga obligación de tomar parte de este caso, en contra de la consideración de Caracas, que vio a Londres como una parte necesaria en la validez del Laudo del Tribunal Arbitral de 1899, en el marco de la disputa territorial que mantienen ambos países por la región de Esequibo”, se lee en la nota de EFE.

Por su parte, Joan Donoghue, jueza y presidenta de la CIJ, dijo que la objeción de Venezuela fue rechazada por 14 votos a 1.

“Por 14 votos a 1 determina que puede decidir sobre el fondo de la República cooperativa de Guyana”, agregó.

El Gobierno de Guyana, una antigua colonia británica, había pedido a la CIJ que se concentrara en la validez del laudo para resolver este conflicto.

Venezuela sostenía que la CIJ no tiene jurisdicción para escuchar la postura de Guyana pero, tras la decisión, pidió a la Corte que dictamine que no puede escuchar el caso porque el Reino Unido no fue participe de dicho procedimiento.

