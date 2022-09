Cristina Fernández reaparece tras atentado

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo su primera aparición pública tras el intento de magnicidio del que fue víctima el pasado 1 de septiembre.

Sus primeras declaraciones las brindó durante una reunión en su despacho con curas villeros, Curas en Opción por los Pobres y Hermanas, religiosas y laicas. Este mensaje lo compartió a través de sus redes sociales.

El sacerdote Juan Ángel Dieuzeide, párroco de la catedral de Buenos Aires, dijo que Fernández comenzó su discurso agradeciendo a Dios y a la Virgen por estar viva.

“Los mensajes de odio llevan al odio y como decía Martin Luther King: sólo el amor vence al odio”, parafraseo el sacerdote las palabras de Fernández.

Entre tanto, Fernández reflexionó: “yo creo que lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983. Siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar y a elegir las autoridades, sino que para mí recuperar la democracia fue recuperar la vida y la racionalidad; que podamos discutir de política, peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, peronistas tradicionales”.

“Quería que mi primera actividad pública fuera con ustedes. Creo que estoy viva por Dios y por la Virgen. Me pareció que si tenía que agradecer a Dios y la Virgen tenía que hacerlo con ustedes”, comentó Fernández a los presentes.

Finalizó usando palabras del papa Francisco: “Recen por mí que lo necesito”.

Recuento de los hechos

Cristina Fernández sufrió el jueves 1 de septiembre en horas de la noche un atentado frente a las puertas de su casa.

Las autoridades, identificaron al individuo, como Fernando Andres Sabag Montiel, de 35 años, quien es de nacionalidad brasileña y fue detenido inmediatamente por los funcionarios de seguridad y trasladado a una estación policial.