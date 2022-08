Cristina Fernández se defiende: “nada fue probado”

La vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández, acusada por un Fiscal Federal de ser responsable de hechos de corrupción, se defendió este martes 23 de agosto desde su despacho en el Congreso.

Culpó a los medios de comunicación, a funcionarios del Ministerio Público y dirigentes políticos de la oposición argentina de montar un “guion” para culparla de hechos de malversación de fondos en la asignación de contratos cuando ejerció la presidencia del país en sus dos países.

“Nada de lo que dijeron fue probado. No solo no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Y lo pudimos ver con lo que decían los testigos del fiscal”, dijo en la apertura de su intervención.

Este lunes el Fiscal Federal Diego Luciani solicitó al poder judicial una pena de 12 años de prisión para Fernández y otros ex colaboradores de su gobierno, a quienes también se le investiga por la llamada “trama más grande corrupción que haya habido en el país”.

Acusaciones políticas

La también senadora de la república siguió con sus señalamientos políticos y afirmó que “este partido judicial no sólo nos estigmatiza a nosotros, sino que los protege a ellos, porque no sabemos donde están los 45 mil millones de dólares del FMI y no pasa nada, se comprueba que Macri hizo inteligencia a los familiares del ARA San Juan, la tragedia mas grande que tuvo la Argentina en democracia y sin embargo lo sobreseen. ¿Quién lo sobresee? El arquero del Liverpool, que juega con Macri al fútbol en Los Abrojos, junto a Luciano. Son ellos”.

Al final de su discurso que duró más de hora y media, recriminó a los fiscales que la investigan y aseveró que la causa en su contra obedece a que quieren vulnerar los derechos económicos de los trabajadores.

“No les importa nada, van por todo. Se los dije una vez antes de irme como presidenta. No vienen por mí, vienen por ustedes. Por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento. Y vinieron por eso y por eso hoy todavía estamos pagando las consecuencias”, concluyó.