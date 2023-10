Cruces de la postemporada de la MLB

La temporada regular de la MLB llegó a su fin el domingo y con ello dio el paso a la postemporada o playoff.

Durante la última jornada, Astros de Houston se tituló campeón de la División Oeste de la Liga Americana. Tal logro lo ha repetido por tres temporada consecutivas.

El título de los Astros de Houston fue clave para definir el cuadro de enfrentamientos en el comienzo de la postemporada.

Orioles de Baltimore regresa a la postemporada de la MLB luego de ocho años de ausencia, porque su última presencia fue en el año 2016. Además no ganaba su división desde 1981.

Dentro de la Liga Americana, hay algunos equipos que se deben disputar su presencia en el playoff a través de la ronda de comodines. Los equipos deberán jugar un máximo de tres partidos.

The #Postseason bracket is set!



Who do you have winning it all? pic.twitter.com/8rkr2Wi48P