Con Real y Medio presenta los indicadores económicos de Venezuela de este viernes 21 de junio de 2025:

Dólar BCV: según el Banco Central de Venezuela 104,54 bolívares es lo que necesita una persona para comprar un dólar. Es decir, subió 0,78 % respecto ayer.

Peso colombiano: una persona en la Guajira, estado Zulia, necesita 39,45 pesos colombianos para comprar un bolívar, según la aplicación XE.

Salario mínimo: el salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares desde el año 2022, equivalente a 1,24 dólares, de acuerdo con la tasa publicada en el portal web del Banco Central de Venezuela.

La gasolina: atención los conductores y transportistas porque la gasolina tiene un costo de 52,27 bolívares por litro.

Bitcoin: ¿qué pasa en el mundo de las criptomonedas? El Bitcoin bajó a 104.556 dólares.

Ethereum: el Ethereum, la segunda criptomoneda más popular en el mundo después del Bitcoin, subió a 2.524 dólares.

Comentario Con Real y Medio

Actualmente en Venezuela es posible contratar una póliza de seguros por menos de lo que cuesta un puñado de caramelos. Algunas ofertas del mercado oscilan entre 1,5 y 2 dólares mensuales, un precio que en cualquier otro país resultaría un incentivo evidente para su contratación.

Sin embargo, la penetración del seguro sigue siendo baja. Según estimaciones de María Silvia Rodríguez, presidenta de la junta directiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela (CAV), menos del 10 % de la población cuenta con alguna póliza activa, lo que equivale a entre 1,5 millones y 1,6 millones de personas. ¿Por qué tan pocas?

Aunque la respuesta parezca obvia en una economía golpeada por la inflación y el deterioro del poder adquisitivo, Rodríguez sostuvo que la baja contratación de pólizas responde más a una cuestión cultural que financiera —aunque reconoce que el tema económico pesa en la decisión final—.

“Creo que es un tema de educación, de entender qué es un seguro. La gente piensa que no es necesario y no lo ve como una obligación, sino como una necesidad”, dijo en entrevista con la emisora Onda Supertación.

La ejecutiva agregó que el seguro brinda tranquilidad y actúa como una protección adicional. “Si la persona no lo concibe así, vive al día y resuelve sobre la marcha. Entonces no lo considera, no hace el esfuerzo de adquirirlo”, reiteró.

Accesibilidad: precios bajos y nuevos canales

Conscientes de esta realidad, las aseguradoras han impulsado productos masivos de bajo costo —algunos desde 2 dólares al mes— que cubren desde emergencias hasta pólizas de vida o accidentes personales. Además, un reciente cambio legal permitió habilitar canales alternos de comercialización, lo que facilita el acceso.

“También era un tema de alcance. No teníamos la fórmula para llegarle a la mayoría de la población. Hoy día los canales alternos están abiertos: puedes comprar un seguro en cualquier otro lado. Eso lo hace más accesible, más dirigido a esa masa que tanto lo necesita”, concluyó Rodríguez.

