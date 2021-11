Cuestionado retorno de Salomón Rondón marca la convocatoria Vinotinto

Finalmente el técnico interino de la Vinotinto seguirá siendo Leonardo González, al menos por dos partidos más. Y con ello vino la lista de convocados de la selección absoluta de fútbol dónde figura el llamado a Salomón Rondón.

El atacante caraqueño de 32 años no pasa por un buen momento desde antes de su arribo al Everton, club que milita en la Premier League de Inglaterra.

Sin embargo, su club le ha pedido que no viaje a Venezuela para seguir en adaptación y puesta a punto en competitividad. Desde que llegó a Inglaterra ha jugado siete partidos y no no ha marcado ni un gol. Tampoco suma asistencias, de acuerdo con la data de la Premier League.

La tarde del 4 de noviembre, Leonardo González publicó la lista de los convocados para el duelo contra Ecuador el 11 de noviembre, y luego contra el 16 de noviembre.

El primero será como visitante, y el segundo como local en el estadio Olímpico de la UCV en Caracas. Ambos partidos serán a las 5:00 pm, hora de Venezuela.

La lista de convocados lo conforman 26 jugadores para la fecha FIFA, correspondiente a las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, entre los que se incluye a Rondón.

La última victoria de Venezuela fue justamente ante en Ecuador en Caracas, y espera que el duelo en suelo meridional también favorezca a los venezolanos. Los dos jugadores que marcaron en aquella oportunidad contra Ecuador están nuevamente entre los convocados: Darwin Machis y Eduard Bello.

En el último partido jugado por la Vinotinto contra Perú estuvo más cerca de la victoria que de la derrota, pero un error garrafal en el fondo condenó a la Vinotinto.

La selección de Venezuela acude a una nueva doble fecha, prácticamente sin chance de clasificar dada su posición en la tabla. Los pocos partidos que quedan de la última vuelta no permiten maniobrar a los dirigidos por Leonardo González.