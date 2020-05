¡Dame la cola, vale!

Varias personas que viven al sur de Tucupita se reúnen en un sector de la localidad que denominan ‘Las dos vías’ con la esperanza de llegar pronto a casa aún cuando el transporte y vehículos particulares están paralizados al no poder surtir gasolina.

Estos ciudadanos buscan hacer grupo para apoyarse moralmente entre sí. Así aseguran tener más posibilidades de lograr “una cola”.

Este sector está justo al final del casco central de Tucupita, donde comienza y termina la carretera nacional.

Residentes de Paloma han estado caminando hasta el centro de la ciudad para comprar comida y medicinas. Para ellos no hay transporte porque está suspendido; se trata de una de las medidas para evitar la propagación de la COVID-19 aunque igual buscan alternativas para ya no tener que regresar a casa a pie, no después de caminar por una hora y media.

Una vez que hacen sus compras, se dirigen hasta Las dos vías para intentar tomar una cola, un aventón, preferiblemente en camiones donde entran más personas.

Allí demoran cerca de una hora aguardando por alguien que los deje, al menos, más próximos a sus casas. Entonces sacan sus manos, como cuando se toma un taxi, pero esta vez con los pulgares apuntando hacia el lugar a donde se quiere ir.

Una vecina de la parte sur del sector Paloma reveló que ya a las 9:00 de la mañana las personas comienzan a agruparse en el referido lugar en busca de una cola.

“Eso es todos los días. La gente se amontonan allí para agarrar cola”, afirmó la abordada.