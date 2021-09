David Uzcátegui a la oposición: «Critican al PSUV y hacen lo mismo»

Propuse primarias más de diez veces, no las aceptó.

Propuso encuestas y yo las acepté.

Le gané las encuestas y no lo reconoció.

Hoy un cogollo lo impone en Miranda.

Jamás he abandonado a la gente y ahora mucho menos.

Critican al PSUV y hacen lo mismo. #MirandaDespertó