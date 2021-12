Decretan en emergencia el matadero municipal de El Tigre

Debido a las condiciones de insalubridad el matadero municipal de El Tigre, Anzoátegui, fue declarado en estado de emergencia por la alcaldía del municipio Simón Rodríguez.

La información fue suministrada por la coordinadora de la comisión de enlace, Miriam Aguirre, durante una rueda de prensa cuando daban a conocer los resultados del proceso de auditoría interna hecha a la gestión saliente del municipio.

La funcionaria dijo que la medida fue adoptada por el alcalde Ernesto Paraqueima, a través de un decreto debido a las condiciones en las que fue encontrado el matadero.

Aguirre argumentó que el matadero municipal de la localidad no presenta condiciones aptas para el sacrificio de los animales.

“Lo más grave es que no tiene agua por tuberías, no tiene seguridad, la sala de matanza no tiene electricidad, por lo que se están tomando las medidas para sacarla de esa situación”, dijo la comisionada.

En cuanto a la situación administrativa Aguirre manifestó que el matadero también está prácticamente en quiebra, ya que financieramente no le entra a la Alcaldía el dinero que le debería entrar, “solo pagan 7 bolívares por matar un animal y se sacrifican entre 700 a 800 reses al mes”.