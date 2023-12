La defensora de los pueblos indígenas, Nancy Herrera, a quien desplazaron de su hogar a mediados de este año y está en la clandestinidad, denunció este lunes 18 de diciembre que persisten las prácticas de minería ilegal por parte de los funcionarios militares en el Parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas.

En un video que difundió en la red social X, Olnar Ortiz, coordinador nacional de la ONG Foro Penal, se mostró en compañía de Herrera, quien expresó que de salud ya “está mucho mejor después de la golpiza” que le dieron los militares.

“En estos momentos sigo luchando para que mi pueblo indígena no piense que los abandoné. Quiero aclararle a mi pueblo indígena, a mis hermanos, que estoy con ellos. No me olvidé de los muertos, ni desaparecidos, ni de los que permanecen heridos”, dijo y agregó que siguen trabajando “hasta llegar a la verdad”, puntualizó.

¿Qué pasó con Nancy Herrera?

El 3 de julio de 2023 Herrera recibió amenazas tras acusar a un militar por develar una conversación que el funcionario tuvo con el general Viloria, que unas 50 máquinas que usan para la minería ilegal son del general José Ramón Maita.

En una grabación que se compartió por redes sociales, Herrera explicó que en horas de la noche acudió al puesto militar de la zona a exigir que no siguieran maltratando a sus hermanos indígenas, en medio del operativo de desalojo que practica la FANB en el Cerro Yapacana para erradicar la explotación minera irregular.

Días después, un grupo de militares se instalaron en la casa donde residía Nancy Herrera, al igual que en una casa de su tío y otros vecinos en la comunidad Yapacana, en el estado Amazonas.

