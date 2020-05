Delcy Rodríguez confirma 6 nuevos casos de COVID-19

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República, informó que se detectaron seis nuevos casos se Coronavirus para llegar a 367 contagios en Venezuela.

Se trata de dos mujeres en el estado Bolívar, una de 30 años y otra de 20 años de edad que fueron captadas en el Puesto de Asistencia Social Integral (PASI) procedentes de Manaos (Brasil). Rodríguez confirmó que estos dos casos son importados.

Los otros cuatro diagnosticados con la COVID-19 fueron localizados en Nueva Esparta. El primero es un hombre de 41 años de edad de ocupación militar del comando de la guardia costera, foco derivado de la academia de béisbol en esta entidad.

La segunda paciente es una niña de 12 años, hija de padres contagiados en el comando de la guardia costera.

El tercer enfermo detectado en Nueva Esparta es una mujer de 34 años de edad, esposa del dj que dio una recepción organizada por la academia de béisbol.

Un adolescente de 14 años de edad, deportista de la academia deportiva, es la cuarta persona que dio positivo en la entidad neoespartana.

Expresó que hasta la fecha se han recuperado 164 personas, 100 pacientes se encuentran en hospitales centinelas, 73 están siendo atendidos en Centros de Diagnóstico Integral (CDI), 20 en clínicas privadas y 10 personas han fallecido por la COVID-19.

Sobre los casos activos refirió que 116 personas no presentan síntomas, pero son “perfectamente transmisores y contagiantes del virus he allí la peligrosidad de no atender medidas de espaciamiento y de confinamiento”.

El dato

El foco de la academia de béisbol que dio origen a una coyuntura en Nueva Esparta ya alcanza hasta los 49 casos de Coronavirus, y del brote infeccioso del comando de la guardia costera ha dado positivo 48 personas.

Con estos enfermos dicho estado se mantiene en el primer lugar con 116 contagios por el virus, eso representa el 50% de los casos activos en Venezuela, es decir, un tercio de los pacientes registrados en el país.