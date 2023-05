Delsa Solórzano: “el único miedo que tengo es no poder darle a mi hijo un país libre”

Para Delsa Solórzano, Venezuela tiene que volver a ser un país de oportunidades, que sea capaz de incentivar el regreso de los ciudadanos en el extranjero.

Y para lograr lo que desea, ha lanzado su candidatura a las primarias de la oposición con un plan de gobierno que pretende lograr reactivar la inversión extranjera, garantizar derechos humanos y servicios públicos, entre otras cosas.

La candidata por Encuentro Ciudadano cree que el país necesita una transición democrática, pero tiene temor de que esto no pueda darse.

“El único miedo que yo tengo es no poder darle a mi hijo un país libre, y a los hijos de Venezuela”, dijo Solórzano este 30 de mayo en De Primera Mano, programa de Radio Fe y Alegría Noticias.

Criticó al actual gobierno y en lo que se ha convertido Venezuela en los últimos años: “uno de los países más peligrosos del mundo”.

“Hoy en Venezuela no hay cuenta, no hay citas, hoy en Venezuela no hay estadísticas oficiales de nada, no hay institucionalidad, y dicho por los organismos internacionales, no hay justicia. No hay un sistema de salario digno, por eso hay bonos y no salarios, porque tampoco hay una economía que aguante. A Pdvsa la agarraron y la convirtieron en chatarra. Venezuela hoy está en la nada. Hay que reconstruir todo ello”, señaló.

“Hacer política para nosotros no es sacrificio, es un honor”

De acuerdo con Solórzano, hacer política en Venezuela no es un sacrificio, sino que por el contrario es un un acto de honra, pues se corren muchos riesgos.

“Para mí luchar por la libertad del país es un honor que implica riesgo. Nuestro reto es liberar a Venezuela y volver a ese país donde mi abuela me crió. En mi casa había gente de Copei, adecos, y comunistas. Esa familia mía se sentaba en la mesa a discutir y podíamos convivir. Ese es el reto de la nueva Venezuela”, resaltó.

