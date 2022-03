Denuncian acoso a taxistas de San Juan por parte de funcionarios

Más de 20 taxistas de la línea El Terminal, que lleva 30 años prestando servicios dentro del terminal de pasajeros de San Juan de Los Morros, denuncian acoso por parte de 2 funcionarios del Instituto Nacional de Trasporte Terrestre (INTT) que supervisa este recinto.

Ronald Salazar denunció a Radio Fe y Alegría Noticias que los funcionarios del INTT manda a salir del área del terminal a los vehículos cuyos carros no cuentan con maleteros.

“Tenemos una problemática con el amigo encargado del INTT, nos está negando el derecho al trabajo a Ttdas las personas que no tenemos la disponibilidad de tener un carro con maletero. Él dice que no tengo la condición de trabajo, no tengo la condición para comprarme un carro con maleta, estamos luchando el día a día para comer”.

Salazar manifestó que el acoso es tanto que los manda a cumplir con una serie de normas que deben presentar a pesar de que no cuentan con los recursos. “ (Piden) una serie de normas que nosotros hemos acatado, como el uniforme, el estilo de trabajo, la normativa”.

El afectado señaló que los funcionarios deberían estar más pendientes de sus funciones dentro del terminal y que todas las líneas acaten sus normativas.

“Yo digo que el trabajo de él es hacer los papeles, la normativa, el rayado, no queremos problemas, lo que queremos es trabajar”.

Salazar comentó que son un total de 45 carros, ”y estamos afectados como 20 y eso que estamos autorizados por Caracas para trabajar aquí”, por lo que exige que los dejen trabajar en paz para poder producir el sustento diario de su familia.