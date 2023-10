Denuncian cobro ilegal en el Registro Civil de Tucupita

El Registro Civil de Tucupita ya le ha cobrado 40 dólares al señor Humberto López de la comunidad Guakajara de La Horqueta por sacarle la partida de nacimiento, pero hasta ahora no lo ha hecho. El afectado denunció que lo han estado “peloteando”.

López y su esposa no tienen identificación legal, por lo que a sus 37 años de edad acudió al Registro Civil para plantear su caso. Primero, le dijeron que no podían ayudarlo y luego que sí, pero que debía pagar 15 dólares que finalmente hizo.

Pasaron los días y Humberto López regresó al Registro Civil de Tucupita aunque no le entregaron el documento. No obstante, le exigieron otro pago de 25 dólares y tras un mes de estar detrás de la partida de nacimiento, no le han agilizado algo.

Él es de Guakajara, una comunidad indígena al norte de Tucupita a la que se accede por vía fluvial. No tiene dónde quedarse. Mientras espera por su partida de nacimiento, ha estado durmiendo en Isla de Guara, el Paseo Manamo y hasta en una casa prestada frente a la antigua radio Tucupita.

Él exige que le den su identidad, pues es un derecho constitucional.

