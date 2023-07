Denuncian corrupción y largas colas para surtir combustible en Monagas

Los profesionales del volante en Monagas continúan denunciando la mala distribución y presunta corrupción en las estaciones de servicio para surtir combustible en la entidad.

Según contaron los transportistas a Radio Fe y Alegría Noticias, cada día la situación empeora con el pasar de los días pues, además de las largas colas que deben hacer, tiene que luchar con la presunta corrupción de los vendedores de puestos y la mala organización por parte de las autoridades.

Los más afectados con esta situación del combustible son los choferes de los carritos por puestos, quienes se negaron a dar sus nombres por amenazas que aseguraron recibir de parte de las autoridades del transporte en Monagas.

“Nosotros no podemos decir nada porque nos amenazan que no nos van a echar más combustible en la estación destinada para los transportistas. Estamos sufriendo solo una vez a la semana y de ahí no podemos surtir en otra bomba; nosotros estamos haciendo la cola desde la madrugada y cuando abre la estación de combustible, primero pasan los ‘apoyos’ y después a los carros de los transportistas”, dijo un conductor de una ruta de Maturín.

Asimismo, el denunciante explicó “cómo nosotros podemos llevar el pan de cada día a nuestros hogares con esta situación del combustible. Los compañeros que tienen un carro más grande muchas veces trabajan un solo día, son solo 40 litros que nos ponen en la bomba, porque hasta nos impiden poder echar en otra bomba, y para nosotros comprar dolarizada no es suficiente porque es más pérdida que ganancia”.

De este modo, los conductores indicaron que no pueden ni denunciar ni protestar por la presión que hacen los organismos del transporte en el estado, ya que no podrán surtir en la estación destinada para ellos.

En los municipios es peor la situación del combustible

Los conductores de las zonas foráneas a Maturín aseguran a Radio Fe y Alegría Noticias que la situación de sus municipios es cada día más deprimente por los largos días que tienen que pasar en la estación de servicio.

El señor Rolando Gómez dijo que “en la zona norte de Monagas estamos sufriendo cada día más para poder echar, a veces, 30 litros de gasolina y sin saber cuándo volverá a llegar porque a veces llega cada 15 días y eso no es suficiente para nosotros. El gobernador dijo que la situación se iba a mejorar, pero vemos que no es así. Hasta cuándo nos tendrán engañados”.

En este sentido, Ramón López, de la zona sur de Monagas, manifestó “no es posible esta situación que estamos viviendo en el sur de Monagas. No tenemos gasolina para nada, cuando tenemos una emergencia médica muchas veces no sabemos qué hacer porque no hay gasolina para trasladar a nuestros familiares. Deben dar respuesta efectiva a los monaguenses”.

Los habitantes de los municipios pidieron a las autoridades una respuesta clara en torno a la situación del combustible en la entidad.

