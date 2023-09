A cada rato y todos los días: cortes eléctricos se intensifican en San Juan de los Morros

Los cortes eléctricos no programados están de vuelta en las comunidades de San Juan de los Morros, estado Guárico, en medio de las fuertes temperaturas que se vienen reportando en el país.

El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias salió a la calle para conocer de primera mano las denuncias de esta situación que afecta a la población sanjuanera.

Ana Colmenares, habitante de la comunidad California II, declaró que los cortes ocurren con mucha frecuencia sin que se cuente con algún cronograma de racionamiento.

“A cada rato se va y especialmente en la noche. A veces se nos va todos los días”, expresó.

Colmenares indicó que cuando no se va la luz, ocurren bajones que dañan los aparatos electrodomésticos. “Se pone bajita (la electricidad). Uno se da cuenta cuando está bajita por el ruido de la nevera y en estos días estaba lavando y la lavadora hizo un ruido raro”.

A su vez José Hernández, del sector Pariapan, denunció que ya se le han quemado dos ventiladores por los apagones que ocurren en la zona.

“Se va la luz bastante. Se me han echado a perder los ventiladores; la nevera tiene un protector, pero en cualquier momento se puede echar a perder también”, expresó.

Por su parte, Zenaida Ruiz, de la comunidad El Lucianero, señaló que por su casa quitan la luz por más de cuatro horas diarias.

Ruiz manifestó que por los cortes eléctricos se le dañó un televisor y nadie responde por eso. “Se me queman los aparatos. A mí por los menos se me quemó un televisor. No hay dinero para repararlo”.

Las personas encuestadas en la calle coincidieron en que la situación que están viviendo en sus hogares con la energía eléctrica no es fácil, especialmente por los aumentos de temperatura que se registran a diario mientras no pueden contar con luz en los horarios más crítico del día. Por esta situación, hasta han tenido que buscar alternativas para protegerse del calor.

