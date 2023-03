Denuncian dificultad de acceso de aborígenes en universidades de Costa Rica

Jóvenes indígenas de Costa Rica tienen severas dificultades para ingresar al sistema universitario del país según denunciaron tres organizaciones. Los mayores impedimentos han sido vividos por miembros de los territorios de China Kichá, Térraba y Salitre.

De acuerdo con la denuncia de las organizaciones indígenas, los jóvenes hacen frente a trabas en los procesos de admisión, una conectividad deficiente a internet, falta de recursos y desconocimiento del sistema de becas o de las exoneraciones.

“Por ejemplo, si el internet falla en el momento de la cita de admisión, se nos cierra el campo y no logramos matricular luego de cumplir todos los pasos. No es justo, no estamos al nivel con las otras personas”, explicó Mauren Obando, un aborigen que no ha podido matricularse, reseñó Telesur.

También cuestionó la forma en cómo las universidades de Costa Rica solo dan explicaciones genéricas sobre el proceso de ingreso, dejando a los indígenas con muy poca información. Estos, al no estar habituados al contexto, a los procedimientos ni tampoco al ambiente, terminan muy confundidos.

“Hay personas que no tienen quien les guíe o tenga la capacidad de explicarles. Sin embargo, cuando se dirigen a las universidades les dan indicaciones generalizadas y las dejan a su suerte”, aseguró Estefanía Figueroa, una indígena que le ha costado ingresar a la universidad.

Por lo pronto, representantes de las universidades públicas se comprometieron a mejorar los procesos para hacerlos más sencillos y eficientes. También declararon que conformarán una agenda al respecto, a la que darán prioridad y se comprometen a cumplirla.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.