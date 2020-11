Denuncian estafas en entregas de proteínas CLAP en Maturín

En en sectores populares de Maturín, los habitantes denunciaron que el CLAP no ha llegado a pesar de haberlo pagado hace dos meses.

Los denunciantes expresaron a Radio Fe y Alegría Noticias que hace dos meses los encargados del Comité Local de Abastecimiento y Producción de sus comunidades les cobraron por un beneficio de proteínas que hasta ahora no ha llegado a sus hogares.

Cansados de no recibir respuesta y ante las necesidades alimentarias, piden a las autoridades con competencia en esta área “tomar cartas en el asunto” ya que consideran que es un abuso que se juegue las necesidades de otros.

En diversos sectores de la entidad monaguense sus habitantes denuncian la falta de constancia en la distribución del CLAP.

Vecinos del sector Guarapiche 2 afirmaron que hace aproximadamente 2 meses les solicitaron el pago por un combo de proteínas que aparentemente no va a llegar a su destino pues les informaron que la representante estadal no había autorizado que se cobrara beneficio de proteínas para dicho sector.

“Los 30 mil bolívares no valen nada, pero es un abuso que se burlaran de nosotros”, expresó una vecina afectada.

Ellos reclaman que se sienten estafados no debido a los 30 mil bolívares que en su momento pagaron, sino por el abuso y la falta de respeto a las necesidades alimentarias que presentan las familias vulnerables.

“El CLAP no dice nada. Van para tres meses que trajeron las bolsas de comida y ahora no nos dan respuesta de nada (…) Cuando el presidente dice que cada 15 días se deben entregar (las cajas). Aquí estamos olvidados por el gobierno”, puntualizó una usuaria que prefirió no identificarse por temor a represalias.

Por Dubraska Hernández | Radio Fe y Alegría Noticias