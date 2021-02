Denuncian harina de mala calidad en Clap de Guárico

Habitantes en San Juan de Los Morros, capital de Guárico, se viven quejando del harina que le despachan en las bolsas de comida de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Mírvida Villegas, del sector La Morera, comentó que el harina de maíz precocida que viene en la bolsa es mala, a pesar de que las autoridades dicen que es un paliativo que reciben para ayudarse con la alimentación en los hogares.

“Yo sé que ese es un paliativo, dice el gobernador, yo lo escuché que ese es un paliativo, pero mande un paliativo que de verdad ayude, porque si te van a mandar un harina mala (es mejor que) no la mande”.

“Es un harina que no se puede comer, porque esa broma te pone estítica y si tú haces la arepa no te la puedes comer porque eso es como una piedra, un harina de mala calidad, como si fuera comida para cochino, eso lo voy decir gústele o no a quien le guste”, declaró Villegas.

“Esa es una cuestión que no debería venir porque perjudica el colón, el hígado, yo la como y siento una cosa malísima, como una llenura fuerte, con una arepita pequeñita”.

Villegas asegura que en una ocasión le consiguió gusanos al harina cuando la estaba colando.

“Una vez cuando la guardé en el perolito, para que me dure en el pipote, me salieron unos gusanitos, yo no he dicho nada, ni le he dicho nada a los voceros, pero a mí me han salido unos gusanitos, yo siempre la cuelo así y siempre le he visto gusanito a la harina”.

La afectada indicó que los pocos artículos que trae la bolsa de los Clap no alcanzan para dos semanas.

“Es muy poquito y si es un paliativo imagínate tú, con un sueldo de una pensión, por lo menos en mi caso, que es de 1.200, cómo te alcanza a ti”.

Villegas señaló que para el mes de febrero el costo de la bolsa de comida pasó de 380 mil a 700 mil bolívares, por lo que exige que deben colocarle el aceite y la leche para completar los rubros que vienen en el despacho mensual que consiste en 3 harinas, 4 arroz, 1 kilo de pasta, 1 kilo de azúcar, 900 gramos de chicha en polvo y alguna veces 1 kilo de frijoles.

“Deberían meterle otra cositas aunque sea el aceite y la leche, porque hacen falta otras cositas porque no viene mantequilla”.

Cabe destacar que este fin de semana esta comunidad recibió una donación de 1 litro de leche líquida por los Clap y más del 80% de la leche estaba dañada, por lo que exigen a los encargados de gestionar este tipo de ayuda, que si se le va regalar este tipo de suplemento deberían entregarlo en buen estado, ya que este sector cuenta con una gran cantidad de niños que necesitan esta leche para tener una buena alimentación.