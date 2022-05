Denuncian invasión de oficinas en el Hotel Anauco Suites

El coordinador del Frente Norte Caracas, Carlos Julio Rojas, alertó este sábado 14 de mayo que varias personas invadieron algunos inmuebles del complejo urbanístico Parque Central. Así como también oficinas del Hotel Anauco Suites, en Caracas.

“Por ejemplo en el conocido Hotel Anauco Suites colectivos tomaron a la fuerza durante los últimos meses unas 20 oficinas, convirtiéndolas posteriormente en viviendas. Ante las exigencias de desalojo por parte de los dueños, se niegan amparándose en un supuesto consejo comunal y que cuentan con el respaldo del PSUV”, indicó Rojas a través de una nota de prensa.

A juicio de Rojas, estos no son casos aislados, sino de un modus operandi en las adyacencias de Parque Central. Varios de estos inmuebles estaban vacíos y, tras la llegada de la pandemia, algunas personas forzaron las cerraduras y se instalaron en esos espacios con mujeres y niños.

“En muchas ocasiones la presión de propietarios y vecinos logró algunos desalojos pero esta situación se convirtió en un virus dentro de todo el complejo urbanístico. Generando destrucción de las instalaciones y más aún focos de inseguridad”, dijo Rojas.

Sin pronunciamiento oficial

No obstante, Rojas resaltó que las autoridades como Corpocapital, encargada de la administración de Parque Central; y el Ministerio Público, el cual tiene dependencias allí, no se han pronunciado al respecto.

“Nahúm Fernández como jefe de Gobierno de Distrito Capital es cómplice por omisión de este delito, ya que muchos de los invasores dicen contar con su apoyo y este no lo desmiente. Sin dejar de lado al fiscal Tarek William Saab que teniendo varios despachos en el complejo aún no ha imputado a ninguno de los invasores, cuando incluso varios de sus trabajadores terminan siendo robados por los tomistas. Hay una completa impunidad a pesar de las protestas constantes de propietarios y vecinos”, expresó Rojas.

Convirtieron los locales en viviendas

Coromoto Jiménez, propietaria de una oficina invadida en el Hotel Anauco Suites de Parque Central, aseguró que un inquilino quien dejó de pagar durante meses, se alió con otras personas y tomaron a la fuerza todo el nivel dos de oficinas del hotel. Pusieron una una reja y convirtieron los locales en viviendas.

“Ya los dueños ni siquiera tenemos acceso al pasillo donde están nuestros inmuebles. Ese es un sitio comercial, no residencial; pero igual los invasores tienen mujeres y niños en condiciones inhumanas allí. He reclamado a Corpocapital y no hay ningún tipo de respuesta”, dijo.