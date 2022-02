Denuncian nuevo femicidio en Cuba, el cuarto en 2022

La joven Yaite Balmaceda Cano fue asesinada por un hombre a quien había denunciado por agresiones y otros maltratos a la Policía de Río Cauto, en la provincia de Granma, Cuba, donde residía.

Alexander Verdecia Rodríguez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en esa localidad, informó del suceso en su perfil de Facebook.

«Esta es Yaite Balmaceda Cano, víctima de un feminicidio ocurrido el pasado sábado 19 de febrero, aquí en el municipio Río Cauto», p ublicó Rodríguez en la red social.

Según Rodríguez, el joven que le quitó la vida, había golpeado a Yaite días antes de asesinarla.

Cuarto feminicidio en 2022

Por su parte, la plataforma feminista Yo Si Te Creo en Cuba confirmó a DIARIO DE CUBA que había verificado el caso de Balmaceda Cano, que sería el cuarto feminicidio conocido en lo que va de 2022.

«La Policía de Río Cauto tenía conocimiento» de las agresiones a Balmaceda Cano, manifestó Verdecia Rodríguez.

«Dos o tres días antes de la muerte de Yaite me encontré con ella mientras yo trabajaba y me contó que venía de la Policía, me dijo que había acusado por acoso al hombre con el que estaba teniendo problemas, o sea, el hombre que la asesinó, y la Policía le dijo que le iban a poner una orden de alejamiento de ella», relató el activista.

Recientemente en un comunicado Yo Sí Te Creo en Cuba y la revista independiente Alas Tensas, informaron del feminicidio, ocurrido el pasado 4 de enero, de una joven de 21 años, en San Luis, Santiago de Cuba.

Antes, se conoció de los casos de Maylén Guerra García, asesinada en Remedios, Villa Clara, y Misladis Carmenates Hidalgo, una mujer cubana de unos 43 años, asesinada por su pareja en el reparto Albaisa, en las afueras de la ciudad de Camagüey.

Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas también verificaron «el subregistro de 2021, que tiene la dolorosa cifra de 34 feminicidios y cuatro casos dudosos.

Con información: Diario Cuba, Cubanet