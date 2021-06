Denuncian peligro latente en el Trolcable de Mérida

Las escaleras que dan acceso a las cabinas de la estación del sistema de transporte aéreo por cable (Trolcable), que moviliza diariamente a miles de usuarios desde el centro de Mérida hasta el sector San Jacinto de la cuenca del Chama y viceversa, representan un peligro latente para sus beneficiarios, debido a que las mismas no cuentan con anti resbalantes y cuando llueve fuertemente se ponen resbalosas.

Gloria Sánchez, habitante de San Jacinto de la parroquia Jacinto Plaza, del municipio Libertador, relató a Radio Fe y Alegría Noticias que fue víctima de estas escaleras fracturándose la mano izquierda.

“Las escaleras que dan acceso a las cabinas son de granito pulido y cuando llueven son demasiado peligrosas, yo fui víctima de esas escaleras, me caí, me resbalé y me fracturé la mano izquierda donde me tuvieron que enyesar todo el brazo acarreándome unos gastos extras”, aseguró Sánchez.

Hizo el llamado a las autoridades con competencia debido a que también circulan personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y con niños en brazos.

“Mi llamado es al gerente de Trolcable, a Jehyson Guzman, para que por favor le pongan anti resbalante a las escaleras porque por ese lado dan acceso al gasoil, cuando necesitan gasoil se bajan por esas escaleras y se riega, aunque se limpie quedan residuos y cuando llueve se tornan resbaladizas”, explicó la afectada.