Denuncian que embalse de Calabozo está en estado crítico

Cruz Ledezma, presidente de la Asociación de Productores de Guárico (Aprogua), denunció que el embalse de Calabozo está por debajo de capacidad.

También aseguró que no se respetó la fecha de cierre de sus compuertas para dejar agua suficiente para el riego de ciclo invierno 2020.

Ledezma señaló que el 1ro de mayo culminó la temporada de desembalse y riego 2019-2020 y el nivel del agua quedó 69 cm por debajo de la curva proyectada como año seco (probabilidad 75%). Esto se debe a que no hubo lluvias en el mes de abril y por lo tanto, no hubo entrada de agua al embalse. Asimismo, el consumo para riego se excedió en 18 Hm3.

“Mi deber como ciudadano es denunciar públicamente la grave crisis por la que va a pasar y está pasando el embalse Generoso Campilongo del municipio Miranda del estado Guárico”, acotó.

“La siguiente denuncia la formulo de acuerdo al sustento probatorio y medio probatorio que poseemos y son oficiales dependiente del Ministerio de Agua. Visto que las proyecciones y la planificación para el sistema de riego Riego Rio Guárico en el ciclo norte- verano 2019-2020, debió haber terminado el ciclo de riego la primera semana de mayo de 2020. Hoy miércoles 13 de mayo vemos con gran preocupación que persiste la apertura de Riego Río Guárico”,

Explicó que “la gran preocupación es porque existe de acuerdo que tienen que están saliendo más de 10 mil litros de agua por segundo del embalse por el sistema de riego, por el canal principal. Esto no puede seguir pasando porque se está cometiendo un acto de irresponsabilidad en el manejo del embalse”.

Esto se demuestra en la gráficas que se presenta el Ministerio de Agua en su página oficial:

“A esta fecha, el embalse está en nivel crítico, está por debajo 109,50 de su nivel. Hacen falta aproximadamente, para cota normal de riego normal para las 20 mil hectáreas, unos 8 metros de agua de llenado del embalse. No es tontería, es bastante lo que hace falta”, aseguró.

El productor indicó que no se pueden seguir cometiendo este tipo de actos que atentan contra el derecho al trabajo de los productores del campo, ya que no se va poder sembrar en los ciclos que vienen al no contar con el riego suficiente para garantizar la producción en el estado.

“No vamos a poder sembrar en el ciclo norte verano 2020-2021 y el país va seguir en la misma hambruna, porque no vamos a tener el arroz blanco de mesa criollo venezolano. Las políticas erradas del Estado van seguir importando arroz y favoreciendo a otros productores del extranjeros”, aseguró Ledezma.

El productor le exigió a los gobiernos regional y nacional que investiguen a fondo que está pasando en el embalse y por qué todavía se mantienen abiertos los canales de riego.