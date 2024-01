Denuncian que quieren expulsar de la AN al único diputado del PCV

Los dirigentes tradicionales del Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunciaron este domingo 14 de enero los presuntos intentos del Gobierno de expulsar al único diputado que tienen en la Asamblea Nacional (AN).

La intervención del PCV por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en agosto pasado generó tensiones internas, y ahora se manifiesta en la posible pérdida de la diputación.

La denuncia surge tras una rueda de prensa ofrecida por Henry Parra, presidente ad hoc del PCV, designado por el TSJ. En dicha conferencia, Parra solicitó a la AN que no reconociera al diputado Óscar Figuera como miembro del partido, alegando que este ya no representaba a la formación, de la cual era secretario general antes de la intervención judicial.

Según el PCV, estas acciones revelan la intención de Parra de “arrebatarle la diputación al PCV en la AN y subordinarla al pacto de élites que el Gobierno y la oposición de derecha mantienen en el Parlamento”.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, ha sido señalado por negar sistemáticamente el derecho de palabra a Figuera desde el inicio del período legislativo en enero de 2021.

El PCV, la formación política más antigua del país, ha experimentado una evolución en su relación con el chavismo. Inicialmente aliado con el ascenso al poder de Hugo Chávez en 1999, en la última década se ha distanciado del oficialismo, adoptando una postura crítica hacia el presidente Nicolás Maduro.

Con información de EFE

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.