Denuncias malas condiciones del CDI de Los Cortijos en Maturín

Los pacientes, familiares y vecinos del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) del sector Los Cortijos, en la parroquia Lasa Cocuizas de Maturín, denunciaron que todas las áreas de este centro de salud están en malas condiciones.

Los denunciantes manifestaron que las instalaciones no están aptas para la atención de los pacientes.

También aseguraron al equipo de El Periódico de Monagas, que en días pasados una parte del techo cedió y lesionó a varias personas.

Rosa Bermúdez indicó que todos los días acude a realizarse sus rehabilitaciones en el CDI de Los Cortijos, aunque parte del techo le cayó encima de la operación que se había realizado unas semanas atrás.

“Nosotros estamos sentados esperando para pasar a recibir nuestras terapias, cuando de repente se desplomó una parte del techo y me cayó en la operación que me realicé hace dos meses. Una viene por una mejoría y puede conseguir una cosa peor. Las autoridades sanitarias tienen que avocarse a rehabilitar estas áreas, porque todo en el CDI están en deplorables condiciones. Aquí llegan más de 50 personas. Gracias a Dios recibimos una buen atención por parte de los médicos, aunque no tengas las condiciones para trabajar”, expresó Bermúdez.

Foto: Maturín News | Cortesía.

Según relataron los afectados, no es solo el área de rehabilitación que está en pésimas condiciones, sino también las áreas de emergencia, sala de espera y Rayos X, además de la falta de agua y poca iluminación que tienen.

“Aquí el techo está en descalabro. Las consultas muchas veces cuando llueve no pueden realizarse, debido a que todo el consultorio se inunda. Hay fallas en agua potable, electricidad, baños y también pedimos que se asfalte la vía, ya que las personas que vienen en sillas de ruedas o andaderas se les rompen por el mal estado de las mismas”, dijo María Auxiliadora García, otra de las afectadas.

Los vecinos también pidieron a las autoridades gubernamentales y sanitarias del estado Monagas que inicie la rehabilitación urgente de la infraestructura hospitalaria, ya que son muchas las localidades que se atienden en este centro de salud.

Foto: Maturín News | Cortesía.

Asimismo, indicaron que los médicos, enfermeras y personal de salud trabajan con todo el amor por los pacientes, aunque en muchos de los casos no hay materiales médicos ni quirúrgicos para la atención de los pacientes de las distintas parroquias aledañas a este CDI.

