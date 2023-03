Derecho al agua de calidad: ¿cómo está Tucupita?

René Azocar, de Barrio Obrero en Tucupita, cree que el agua de calidad es “más importante” que la luz o cualquier otro servicio público, por lo que sugirió buscar una medida que evite su contaminación en la capital de Delta Amacuro.

Azocar afirmó que la mayoría de las personas que conoce tienen que acudir a los pozos perforados para tener agua en sus hogares, sin saber si en serio es agua de calidad par el consumo.

A pesar de tener un pozo en su casa, Azocar dijo que para el consumo va semanalmente a la calle 5 de Julio “y compro un botellón de agua en 10 bolívares”.

Por su parte, Henry López, de Barrio la Guardia, manifestó que “a todos les hace falta el agua” porque de eso depende la alimentación, el aseo personal y la limpieza del hogar.

Instó a la gente a contrarrestar las fugas de agua que se generan en la localidad.

López no desembolsa dinero porque adquiere el agua por la tubería, no obstante, admite que debe agregarle químicos para aclararla, porque no es agua de calidad: viene con turbidez.

“Ahorita hay agua, a veces llega clara y otras no, pero hay agua”, expresó.

Quieren soluciones

Cipriano Landaeta, de El Jobo, dijo que el agua es vital para la preservación de los seres vivos, por lo que instó a no contaminarla.

Aseguró que actualmente en Tucupita se presentan diversas irregularidades en torno al agua y pidió a las autoridades intentar solucionarlas.

Landaeta dijo no desembolsar dinero para tener agua, porque a veces llega por tubería y, cuando falla, acude a su vecino quien tiene un pozo. Él carga el agua en bidones y después la trata con químicos.

Tucupita estuvo más de 10 días sin esta prestancia por la avería del motor de la planta II de la Corporación Venezolana de Guayana, que suministraba el 65 % del servicio en la localidad, según información oficial.

