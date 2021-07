Derrumbe de Miami acumula 97 víctimas y una decena de demandas

Luego de un arduo trabajo de tres semanas en el edificio Champlain Towers South, colapsado en Miami Beach (E.E. U.U), el retiro de escombros podrá concluir pronto, pero lo que no se terminará es la búsqueda de más víctimas.

“Hasta que no despejemos todo el lugar y no encontremos más restos humanos no habremos terminado”, dijo el portavoz de la Policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, para CNN.

Desde el momento en que comenzó la búsqueda el trabajo de rescate hasta este viernes 16 de julio, se contabilizan 97 víctimas fallecidas, de las cuales ya se identificaron a 92.

Las últimas cuatro víctimas mortales identificadas son: Valeria Barth, una adolescente de 14 años; Mihai Radulescu, de 82 años; Michelle Anna Pazos, de 23 años y Myriam Notkin, de 81.

De la tragedia solo en las primeras horas del suceso las cuadrillas lograron encontrar personas con vida. Autoridades del condado enlistan, al menos, 240 personas vinculadas con el edificio, solo pocas de ellas siguen aún estando desaparecidas o potencialmente no ubicadas.

Se acumulan las demandas

Hasta los momentos se han presentado más de una docena de demandas contra la asociación de condominios del edificio. Propietarios alegan que la asociación de condominios no «aseguró ni protegió» sus vidas ni la propiedad, según la denuncia colectiva presentada por el bufete de abogados Brad Sohn.

Según el documento judicial, citado por NPR, la demanda colectiva «busca compensar a las víctimas de esta pérdida insondable» con una cantidad específica de dinero a determinarse durante un juicio, mientras señala daños que superan los $5 millones de dólares.

Otra demanda se formuló el pasado viernes 9 de julio por un niño de 15 años que sobrevivió «con heridas de gravedad», pero que quedó huérfano de madre.

El abogado Jorge Silva presentó una demanda en nombre de un cliente que nombró a 15 acusados y dijo que estaba dispuesto a agregar más.

Los abogados, que manejan los casos de sus clientes sobrevivientes, apuntan primero a las cinco aseguradoras del edificio. Dos de ellas ya se han ofrecido como voluntarios para pagar los límites de su póliza de 3 millones de dólares, pero los abogados acotaron que hay hasta 48 millones de dólares en cobertura de seguro aún por procesar.

Algunas peticiones mencionan a la ciudad de Surfside, las firmas de ingeniería que inspeccionaron el edificio, el nuevo desarrollo en construcción situado al lado y otras entidades, individuos y grupos.

Para dar respuestas a las demandas, un juez de Miami aprobó la venta de la propiedad costera y los ingresos se destinarán a las víctimas del desastre.

En una audiencia, el juez de circuito de Miami-Dade Michael Hanzman ordenó el inicio del proceso para la venta del terreno donde estaba el Champlain Towers South, en la que se podrían recaudar de 100 millones a 110 millones de dólares, de acuerdo con documentos en la corte.

El juez aprobó también el reembolso de 2,4 millones de dólares en depósitos que algunos dueños de apartamentos del edificio habían hecho como adelanto para reparaciones de gran envergadura por 15 millones de dólares que iban a llevarse a cabo.

Desde antes se sabía que el edificio tenía daños

Los ingenieros, que preparan el informe preliminar sobre la causa del derrumbe, informaron que el edificio, de 40 años, ya había sido determinado con “daños estructurales importantes”.

Según un informe elaborado por el ingeniero Frank Morabito en 2018, el edificio de 12 pisos tendría daños debajo de la plataforma de la piscina y «deterioro del concreto» en el estacionamiento subterráneo.

«La impermeabilización fallida está causando un daño estructural importante a la losa estructural de hormigón debajo de estas áreas. Si no se reemplaza la impermeabilización en un futuro cercano, la extensión del deterioro del concreto se expandirá exponencialmente», advirtió el ingeniero.

Evacuan otros edificios

Después del colapso el 24 de junio se han evacuado cuatro edificios de manera parcial o completamente en Florida.

Este jueves, un edificio de apartamentos de tres pisos, ubicado en el noroeste del condado de Miami-Dadem fue desalojado a causa del derrumbe parcial del tejado, informaron las autoridades.