Derrumbe de paredón dejó sin hogar a familia en Guárico

Elizabeth Manzano nunca pensó que por las lluvias, un muro de bloques y cabilla se derrumbarían y destruyera parte de su casa la mañana del 30 de julio en el callejón El Dispensario de San Juan de los Morros.

Manzano narró los hechos a Radio Fe y Alegría Noticias con lágrimas en los ojos al revivir ese momento en el que perdió parte sus enseres y estuvo en peligro la vida de sus hijos y nietos.

Elizabeth Manzano pide a las autoridades que la ayuden. Foto: Xiomara López

“Estábamos durmiendo y sentimos un estruendo que yo pensé que era un trueno y cuando me di cuenta, veo que el muro se me vino encima y salimos corriendo. Llamé a mi hija y a mi hijo que estaban en el cuarto, salimos corriendo, sacamos todo lo que pudimos sacar. Se cayó la ventana y se vino toda esa tierra para adentro y me acabó la cama”, relató.

Manzano señaló que ahora deben dormir en el piso ya que no tienen a donde ir.

“Estamos durmiendo en el piso y tenemos una pieza donde duermen mi hija, mi hijo y la niña. Yo estoy durmiendo en la sala, no tengo a dónde ir”, agregó.

Manzano hizo un llamado a las autoridades encargadas para que la ayuden con los materiales que ahora necesita porque no cuenta con los recursos económicos. El único instrumento de trabajo que tenía era una máquina de coser con la que se ganaba la vida y quedó destrozada con el muro.

“Que me colaboren, que me ayuden con unas colchonetas. Yo necesito que me ayuden a aunque sea a sacar la tierra, unos materiales a ver si se puede volver a construir o me manden a un lugar donde yo pueda estar tranquila. Desde el jueves no duermo, cada vez que comienza a lloviznar, me paro corriendo y me siento en la puerta esperar porque me da mucho miedo”, indicó.

En este hogar viven ocho personas, entre ellos, dos niños, un adolescente y cinco adultos que quedaron sin nada.

“Yo veo esto fatal, porque me siento tan inútil. Esto lo construí yo con el esfuerzo de mi trabajo. Todo lo que arreglaba se lo metía a mi casita, ahora quede sin nada. No sé qué voy hacer”, lamentó Elizabeth Manzano.

Las autoridades de Protección Civil y bomberos del estado Guárico estuvieron en el sitio y levantaron un informe de los daños en la vivienda, por lo que la afectada espera que la alcaldesa del municipio y el gobernador del estado puedan ayudarla.